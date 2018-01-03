面对暴雪增添的“烦恼” 洛阳市民在行动

环卫工人清理路面积雪记者 杜卿 摄

除雪倡议一起来除雪，方便你我他

昨日，记者了解到，市文明办、市志愿者联合会共同发出《关于开展全民除雪志愿服务活动的倡议书》，号召全民齐动手，营造一个安全的出行环境。

倡议书提出，各党政机关、企事业单位、群团组织、各级文明单位要率先垂范，清扫单位内外、门口街道和公共场所的积雪，清除单位内外绿化树木上的积雪，自觉投身到破冰除雪的行动中，用实际行动美化家园、扮靓城市。

各级志愿服务组织、团队号召广大志愿者迅速行动起来，拿起工具，积极帮助街坊邻里、空巢老人、残障人士等群体清扫积雪，让大家之间充满温情与和谐，传播良好道德风尚。

倡议书还提出，希望市民共同行动起来，同心协力、人人动手、万众一心扫除冰雪，掀起一场美化城市的全民行动，为全国文明城市持续提升贡献自己的力量。（洛阳晚报记者 潘立阁）[专题：聚焦洛阳2018首场降雪]

扫雪除冰市政和环卫持续作业

市政集团负责我市19座大型桥梁、28座中小型桥梁和过街天桥的除冰雪应急抢险工作。该集团养护部负责人介绍，入冬后，他们就制订了除冰雪应急抢险预案，并成立了应急指挥部。

3日19时，该集团工作人员开始给王城大桥等市区车流量较大的桥梁撒融雪剂，并持续作业至昨日早高峰前，避免了桥面大量结冰。

昨日上午，该集团行政人员也加入到除冰雪队伍中，对市区9座桥梁的人行道和非机动车道进行集中除冰雪。昨日17时，这些桥梁非机动车道和人行道除冰雪工作基本完成。如果您发现桥梁结冰，可拨打12319城建服务热线。

与此同时，为应对恶劣天气，市环卫部门早早进入战备状态。3日20时，市环卫部门启动应急预案，7400余名环卫工人奔赴各自岗位，给主要道路的路口、公交站台、陡坡路段、学校门前等撒融雪剂。当日23时许，60辆铲雪车全部出动，对主要道路实施铲雪作业。经过奋战，至昨日凌晨，117条城市主要道路未出现大面积积雪，交通基本畅通。

市环卫处负责人表示，环卫工人对自己的要求是“雪不停人不休”，争取主要路段雪停即清。“虽然全员上阵，但由于清扫面积大，市区仍可能出现部分路段积雪不能及时清理的情况，希望沿街单位、商户‘各扫门前雪’，共同保障大家的出行安全。”该负责人说。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 贾光明 张珞）

停课情况部分学校今日停课

昨日，记者从市教育部门了解到，市直各学校除市五十中外，均正常上课，受恶劣天气影响，停课的区管学校主要有：西工区各小学，高新区引驾沟小学、东沙坡小学、西沙坡小学等山区学校和教学点。今日，市区除西工区各小学、涧西区南华实验小学、高新区部分学校及山区教学点外，多数中小学均正常上课。

多数学校停课不停学，教师们通过微信群、校信通、乐教乐学平台等，为学生们安排了学习内容，部分小学还布置了与雪有关的手抄报作业。

市教育局相关负责人表示，各级各类学校可根据天气变化和学校自身情况，实行弹性上下学制度。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 孙雨希）

电力供应全力确保稳定供电

昨日，记者从洛阳供电公司了解到，恶劣天气下，我市用电负荷迎来小高峰，3日18时达到入冬以来最高用电负荷。

为确保稳定供电，该公司已加强对相关设备的巡查，合理安排电网运行方式，科学调度以确保电网安全稳定运行。该公司同时做好了应急抢修准备，抢修设备和物资全部就位，抢修人员整装待发。（ 洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 王曼）

社会救助帮流浪乞讨人员平安过冬

昨日，市救助管理站向社会发出号召，倡导社工、志愿者、环卫工人、出租车司机等在内的社会力量加入救助队伍，帮流浪乞讨人员平安过冬。

如果您在室外发现无家可归人员，请及时拨打救助热线62267164或110。目前，市救助管理站已启动“寒冬送温暖”专项救助活动，初步救助方案包括：增加人员和车辆，加大巡查、劝导力度，准备充足的救助物资等。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 陶军 张效纲）

快递行业快件收发受影响

昨日，记者了解到，受高速公路封闭影响，洛阳邮政速递公司收发至各县(市)区的快件受到不同程度的影响。

顺丰速运公共事业部负责人称，因高速公路封闭，国道通行缓慢，快件收发难免受到影响，他们目前正在全力保证快件收发稳定，根据实时情况，可能临时启用铁路运输资源。

申通快递洛阳区的相关负责人表示，该公司部分业务也受到不同程度影响。（洛阳晚报记者 王若馨）

绿化部门雪能降低树木生病的风险

3日，我市开始降雪，市绿化工程管理处、洛龙绿化管理所已对城市区道路沿线行道树进行排查，并进行24小时监控，同时还为易积雪的小灌木、绿篱、小乔木及常绿树种及时进行除雪。

从排查情况来看，城市区行道树很少出现断枝、倾斜或倒下的情况。市绿化工程管理处相关负责人表示，对行道树来说，雪能将隐藏在树根和土壤表面的害虫卵冻死，降低树木生病的风险。

如果您家门前的行道树，有断枝、倾斜或倒下的情况出现，可拨打110反映。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 牛保华 朱训伟）

医生提醒雪天小碎步慢行，双手别插兜

昨日，记者从市120急救指挥中心了解到，截至18时，该中心一天内接到10余个摔伤急救电话。市急诊质量控制中心副主任、河科大二附院急诊科主任林岩介绍，昨日9时，他们接连收治两位因路滑摔伤的老人，一位右手腕骨折，另一位脑震荡，他们都需要住院观察、治疗。

市紧急救援中心副主任、市中心医院急诊科主任朱平提醒，摔倒后，如果只是轻微软组织挫伤，市民可自行处理。如果摔倒后碰到头部，最好静养3天，出现头晕、恶心、呕吐等，要及时到医院检查。

雪天，市民应尽量减少外出，一定要出行时，走路双手别插兜，不要提重物，迈着小碎步慢行，尽量避过大理石路面。（ 洛阳晚报记者 崔宏远 通讯员 路书斋 牛然）

交通管理交警全员上岗保畅通

降雪后，市交警部门立即启动应急预案，民警全员上岗执勤，延长工作时间。昨日，为保障早高峰通行安全，民警提前上岗，在市区重点路段安排警力疏导，多措并举增强交通疏解能力，同时增加巡逻车数量，确保及时发现和排除拥堵点、处理交通事故等。

在我市境内高速公路，民警早早在重要节点、站区集结，与高速公路管理单位密切联动，尽力降低暴雪带来的影响。

昨日全天，市区交通状况平稳有序，车流量大幅减少，交通事故量较平时增加二到三成，没有出现大范围交通拥堵或严重交通事故。

截至记者发稿时，城市区大部分道路通行正常，县区山路通行困难。因路面结冰，我市境内所有高速公路收费站均已关闭。市民可关注微博@洛阳交警、“洛阳交警微发布”微信公众号了解最新路况，晚报官方微博也会实时发布相关信息。（ 洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健 李旋）