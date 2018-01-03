洛阳：向高质量发展聚焦聚力

图为位于市先进制造业集聚区的大张物流园 （资料图片）

编者按

日前召开的市委经济工作会议，对2017年我市交出的迈进新时代的第一张精彩答卷进行了系统总结；围绕推动高质量发展，对2018年的经济工作进行了全面部署。为学习好、宣传好、贯彻好会议精神，洛阳日报今起开设专栏，通过“关键字”“一把手谈落实”等形式全方位解读会议精神，激发全市上下锐意进取、埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，确保开好局、起好步。敬请关注。

2017，质量并提

3日召开的市委经济工作会议，回顾2017年工作时，在发展质量上着墨最多。

是的，我们重视“量”的积累。去年一年，全市经济增长逐月逐季回升，主要指标整体好于上年。预计2017年全年GDP增长8.8%左右、同比提高0.2个百分点，一般公共预算收入增长10%左右、同比提高0.9个百分点，第一产业增加值、第三产业增加值、进出口总值等指标增速也分别高于上年同期。

但是，我们更重视“质”的飞跃。这是经济发展的规律使然，也合乎唯物辩证法的基本原理。去年，我市大力实施“9643”合理有效投资行动计划，428个省、市重点项目完成投资1176亿元，是年度目标的1.4倍，310国道洛阳段改建等重大项目建成投用。“合理有效”一词，便是市委、市政府淡化经济增速、注重发展质量的思维导向。

正是在这一鲜明导向下，2017年，全市产业结构更趋优化、动能转换持续加快、质量效益稳步提升。预计全市产业结构将迎来“二三一”向“三二一”转变的历史性拐点，有望实现“三产超二产”；规模以上工业利润总额增速有望连续8个月居全省第一位，工业利润率上升至4.5%、为2012年以来最高。

这一年，工业结构持续优化。我市实施重点产业转型发展行动计划和“五大攻坚行动”，高端装备制造等六大产业园加快建设，预计六大高成长性制造业对规模以上工业增长的贡献率为68%左右，同比提高1.3个百分点；中船重工七二五所摘得全国质量奖桂冠。轴研科技、一拖集团、麦斯克等企业项目入选国家智能制造综合标准化与新模式应用项目名单。

这一年，服务业保持快速增长。前三季度，服务业对经济增长的贡献率达58%。金融、物流等现代服务业快速增长。隋唐洛阳城国家历史文化公园建设顺利推进，二里头遗址博物馆全面开工，文峰塔非遗文化产业园等成为旅游新亮点。预计全市接待游客、旅游总收入分别增长8%和15%。

这一年，新经济新业态新模式不断壮大。预计全年机器人及智能装备产业实现主营业务收入1045亿元，电子商务交易额1600亿元，规上快递企业业务量增速超40%。

质量好于预期，不等于没有问题，我市经济发展中还存在一些不符合高质量发展要求的困难和短板。譬如，城乡二元结构突出，脱贫攻坚任务艰巨。再譬如，产学研金融合度不高，高技术产业增加值占全市规模以上工业的比重低于全省平均水平，国防军工科技优势没有充分转化为产业优势、竞争优势。还譬如，改革、开放、创新“三力联动”还需要进一步增强，全市研发投入占GDP比重2.1%，比全国低0.1个百分点，进出口总值在全省占比仅为2.7%，县域经济支撑能力较弱。这些都有待于在今后的工作中加以解决。

期待2018年，更好地推动经济发展朝着质量更高、效益更好、后劲更足的方向阔步前进！（洛阳日报记者 孙自豪）

2018，我们这样干

经济发展进入新时代，必须将着力点放在高质量发展上。

在3日下午市委经济工作会议分组讨论中，与会的各地各部门负责同志发言必谈“高质量”。大家一致认为，目前，洛阳发展质量效益不高的问题还比较突出，推动高质量发展不仅迫在眉睫、势在必行，而且是治本之策、必由之路。

何为“高质量”？高质量发展，是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。由高速增长转向高质量发展，强调的是质量而非速度、是发展而非增长，这是发展思想、发展战略的重大转变，是做好当前和今后一个时期经济工作的“纲”。

如何推动高质量发展？习近平总书记指出，推动高质量发展必须跨越两个关口，一个是跨越非常规的我国经济发展现阶段特有的关口，特别是要打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；另一个是跨越常规性的长期性的关口，也就是要大力转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。这为我们做好当前和今后一个时期的经济工作提供了重要遵循。

围绕决胜全面小康，打好三大攻坚战，是2018年工作的重中之重。市委经济工作会议提出，要打好防范化解重大风险攻坚战，防范化解金融风险，防范化解企业风险，防范化解政府债务风险，防范化解社会领域风险。要打好精准脱贫攻坚战，确保10万农村贫困人口稳定脱贫，栾川、洛宁、宜阳、伊川4个县脱贫摘帽，完成20304人易地扶贫搬迁任务，确保深度贫困地区群众如期脱贫。要打好污染防治攻坚战，深入推进大气污染防治攻坚，加快“四河同治、三渠联动”综合治理，建立污染地块名录，推进土壤污染综合防治先行区建设，实施国土绿化行动、生态修复行动，打造“开窗见绿、出门进园，四季常绿、三季有花”生态城市。

围绕推动高质量发展，市委经济工作会议部署了2018年要着力抓好的七项重点工作：着力深化供给侧结构性改革；着力构建现代产业体系；着力实施创新驱动发展战略；着力形成全面开放新格局；着力增强城镇综合承载力；着力实施乡村振兴战略；着力提高保障和改善民生水平。其中重要的一条，就是依靠改革的推动力、开放的带动力、创新的驱动力，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

改革推动。深化国资国企改革，完成市属企业剥离办社会职能和16家子公司清理整合工作。深化“放管服”改革，开展“证照分离”试点，全面实施“三十五证合一”改革、市场准入负面清单制度和“双随机、一公开”监管，建成全市统一的电子政务服务平台。深化投融资体制改革，全面实行新版投资项目审批流程，积极推广“区域评价”“容缺办理”等创新举措，推动18家企业上市挂牌或再融资，资本市场融资规模245亿元以上。

开放带动。全面落实自贸区改革试点任务，建成国际贸易单一窗口，力争新进驻企业3000家以上，引进资金300亿元。深度融入“一带一路”建设，扩大国际产能合作和经贸合作，积极推动洛阳—布哈拉产业园开工建设。加快完善开放平台，积极申建周山综合保税区，积极开辟国际航线，确保全年旅客吞吐量达到130万人次；实施铁路货运通道“东联西进”计划，实现中亚班列、青岛班列常态化运行，谋划建设多式联运中心、中欧班列甩挂点。扩大精准招商成效，力争引进亿元以上项目400个，其中10亿元以上项目80个，投资总额2000亿元。

创新驱动。抓住自创区核心区被赋予市级经济管理权限的机遇，推行大型仪器设备开放共享等试点政策，加快建设一批创新引领型工程。扩大“双倍增”行动成效，实施创新主体培育计划，提升创新龙头企业20家，新建创新平台(载体)280个，高新技术企业突破400家。推动大众创业、万众创新，打造语音技术专业化众创空间等28个双创载体，启动运营天使、种子投资引导资金，“科技贷”合作银行达到6家。用好500亿元军民融合产业发展基金，积极创建国家军民融合创新示范区，加快建设军民融合产业园，开工建设中航光电产业园等28个军民融合项目。

2018，我们这样干，洛阳发展的美好蓝图就一定能实现！（洛阳日报记者 孙自豪）