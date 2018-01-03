市气象预报员：为了预报好这场雪 连续工作40多个小时

“这雪再不下，我就把手机吃了。”这句话出自1月3日市气象台官方微信推送的天气信息标题，一句调侃话其实表达着气象工作者盼雪的急切心情。

1月3日傍晚，我市上空漫天飞舞的雪花，截至4日清晨，为了预报好这场雪，他们已经连续工作40多个小时。[专题：聚焦洛阳2018首场降雪]

预报：大雪预报工作，早在一周前就开始了

昨日上午，《洛阳晚报》记者来到市气象台，在办公楼走廊里便听到办公室里传来的阵阵电话响声，推门进去，几名预报员正忙着沟通关于这场雪的最新气象信息。

1月3日傍晚，市区迎来降雪，而这场雪的预报工作，其实早在一周之前就开始了。2017年12月31日17时，市气象台发布题为《2018年1月2日至7日我市有两次大范围降雪和持续低温天气》的重要气象信息，预计“受西南暖湿气流和强冷空气共同影响，2日夜里到7日我市有两次降雪天气过程，主要降雪时段出现在3日白天到4日白天”。

这条信息引起了市民的广泛关注，2017年冬季“贫雪”，让2018年的首场雪备受瞩目。

1月2日11时30分，市气象局还启动了重大气象灾害(暴雪)Ⅳ级和(寒潮)Ⅳ级应急响应状态，3日11时提高为重大气象灾害(暴雪)Ⅱ级。

直到3日中午，我市上空始终未见雪花的影子，市气象台办公室的电话也响得越来越频繁。“不论是普通市民，还是相关单位，都在询问我们关于下雪的信息，说实话当时压力很大，但综合各种因素分析，我们的判断应该是没错的，1月3日雪一定会下。”市气象台台长禹东晖说。

涨粉：3日白天大雪没来，市气象台官博粉丝却涨了2000多个

3日13时48分，@洛阳气象局官方微博发布了一条信息：“最新预报：目前我市受高压脊的抑制作用影响，虽然大部分地区出现了零星小雪，南部、西南部出现小雪，但明显的强降雪还没有出现。预计随着高压脊东移，低槽逐渐在下午到夜里开始影响我市……”

这条简短的信息其实并不寻常，@洛阳气象局日常的预报信息一般在每天的7时和17时发布，突然在中午发布最新的天气预报，是因为关于降雪预报的质疑声越来越多。网络上甚至还流传起关于降雪的段子：“暴雪已经到达洛阳市边上，正在办理相关进城手续……”

市气象局气象服务中心的工作人员张怡，是@洛阳气象局官方微博的编辑。她回忆，仅1月3日当天，该微博就涨粉2000多个，互动292次，这两个数字均比以往有明显增加。

“无论是在我们的官方微博上，还是在微信上，网友的留言都集中在到底会不会下雪的问题上，感觉大家既怀疑天气预报，又特别关注天气预报，在这个时候，我们希望用官方的专业预测来解答网友们的疑惑。”张怡说。

坚守：每3个小时汇总一次气象信息

“从2日早晨来上班，好几位同事至今还没有离开过单位，雪下了，质疑声平息了，但我们的工作也进入了更紧张的状态。”禹东晖说。

从3日18时至4日16时，市气象台连续发布了道路结冰黄色预警、暴雪黄色预警、暴雪橙色预警等7条预警信息。这些简短的预警信息的背后，是气象台预报员彻夜不眠的奋战。

每一条预警信息，都需要预报员将数据结合自己的专业分析，再通过探讨研判来最终发布。

市气象台预报员需要每3个小时将全市9个国家级地面气象观测站的数据进行汇总，并向社会发布，以便大家掌握实时雪情。在降雪天气结束前，这些工作还会继续进行。

禹东晖说，2017年市气象台的24小时晴雨预报准确率为89.98%，高于全省平均水平，但相比全省其他城市，我市的天气预报难度要大很多。主要原因在于，天气的变化除了受大气运动的影响，还受到下垫面，也就是我们通常所说的地形条件的影响，我市多山区，地形复杂，这些地形条件会增加天气预报的难度。

“每次极端天气来临，我们比公众更密切关注着天气的变化，也希望大家能多关注气象知识和气象信息，理性看待天气预报。”禹东晖说。（洛阳晚报记者 范瑞）

延伸阅读

降水量和积雪深度如何测量？

市气象局专业科负责人姜琼哲说，目前我市9个国家级地面气象观测站都使用称重式降水传感器，来对降水量进行自动化观测。简单来说，就是将积雪化成水，再称重测量来得出降水量的大小。

积雪深度目前仍采用人工测量的方法来得出，观测员需要定时在气象观测站的观测场内使用量雪尺随机测量3次，取平均值作为积雪深度。