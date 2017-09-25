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提升政治站位引领作风转变—— 一论锲而不舍推进作风建设

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-05 09:06

　　洛平

　　有好作风，方有大作为。在昨日召开的市委十一届六次全会上，“作风”成为引人注目的关键词。市委书记李亚强调，要保持“永远在路上”的清醒和“坚决抓到底”的韧劲，锲而不舍推进作风建设，并将提升政治站位引领作风转变摆在作风建设六项要求的首位。

　　新年伊始，就拧紧作风建设的“发条”，足见其分量，切不可当成老生常谈而漫不经心。

　　作风问题，关系人心向背、事业兴衰。坚持不懈抓作风，是党中央管党治党的鲜明特征。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央立规矩、纠“四风”，坚定不移推进作风建设，打虎拍蝇猎狐不松劲，推动党内政治生态实现了决定性好转，成为党和国家事业取得历史性成就和发生历史性变革的重要保证。党的十九大胜利闭幕后，从第一次中央政治局会议审议通过贯彻落实中央八项规定的实施细则，到习近平总书记前不久作出的“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”重要指示，短短两个多月，一系列“硬举措”密集推出，充分表明了党中央全面从严治党一刻不停、正风肃纪持之以恒的鲜明态度和坚定决心。

　　作风建设，洛阳一直在路上。刚刚过去的一年，市委持续倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，驰而不息整治“四风”，累计问责处理1915人，倒逼各级各单位作风转变、真抓实干，促进党员干部干事创业的精神持续提振，助推2017年经济运行稳中向好，转型发展步伐加快，大事要事实现突破，人民生活持续改善。

　　毋庸讳言，我市一些地方作风“顽症”仍不鲜见。有的干部热衷“造盆景”“垒大户”，甚至搞“数字脱贫”；有的单位嘴上大喊简政放权，遇到部门利益却不放手；有的地方表态积极，谋划已久的项目却迟迟不开工……凡此种种，让工作遇阻，让群众不满，让发展迟滞。追根溯源，政治站位不高是各种形式主义、官僚主义滋生的首要原因。是否真正重视作风建设、能否切实抓好作风建设，是衡量政治站位的一把尺子，检验的是我们“四个意识”强不强、政治素养高不高、落实中央决策部署坚决不坚决。有了这把尺子，我们才能对标校表，看齐紧跟。

　　政治站位上去了，身子才会真正俯下来。讲政治，绝不能只是挂在口头上，表态多调门高、行动少落实差，更不能口是心非、做“两面人”，必须体现在实际行动上、落实到具体工作中。不落实，千条万条都是白条，不实干，再美的蓝图也是镜花水月。我们要站在同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的政治高度，深刻认识到推进作风建设的重要性、紧迫性、长期性，在坚持中深化、在深化中坚持，动真碰硬、务求实效。

　　新年要有新气象，新年要有新作为。当前，我们大的方向、目标任务、工作部署已经明确，关键是按照政治过硬、措施过硬、作风过硬、干部过硬、保障过硬的要求，转变作风、狠抓落实，以作风建设的新成效，开创洛阳发展的新境界！
[ 责任编辑：马佳佳]
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