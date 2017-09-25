市委十一届六次全会召开 市委常委会主持会议 李亚讲话

昨日，中国共产党洛阳市第十一届委员会第六次全体会议召开 记者 曾宪平 常世峰 摄

昨日，中国共产党洛阳市第十一届委员会第六次全体会议召开。全会深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，听取和审议通过了市委书记李亚受市委常委会委托所作的工作报告，审议通过了市委常委会抓党建工作情况专题报告，表决通过了中国共产党洛阳市第十一届委员会第六次全体会议决议，强调要保持“永远在路上”的清醒和“坚决抓到底”的韧劲，锲而不舍推进作风建设，确保中央、省委、市委各项决策部署落地见效。

全会由市委常委会主持。李亚作讲话。

市委常委刘宛康、胡衡庐、吴孟铎、赵会生、黄为忠、杨炳旭、娄会峰、王敬林、王琰君、尚英照、何伟出席会议并在主席台就座。

全会充分肯定市委常委会的工作。一致认为，2017年，市委常委会牢固树立“四个意识”，坚定维护习近平总书记党的领袖和核心地位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接学习宣传贯彻党的十九大为主线，认真落实中央、省委决策部署，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，把方向、谋大局、定政策、促改革，团结带领全市人民，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，加快推进“9+2”工作布局，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市经济社会发展保持良好态势，全面从严治党深入推进，人心思进、事业思干、发展思变的局面更加巩固。这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想正确指引的结果，是党中央、国务院和省委、省政府正确领导的结果，是全市各级党组织和广大党员干部带领群众凝心聚力、团结奋斗的结果。

全会认为，一年来，市委常委会把迎接学习宣传贯彻党的十九大作为头等大事，致力打牢维护核心、看齐紧跟的思想政治基础，致力保持稳中有进、稳中向好的发展态势，致力营造团结奋进、喜迎盛会的舆论氛围，致力构建文明有序、安全稳定的社会环境，扎实做好改革发展稳定和党的建设各项工作，为党的十九大胜利召开营造了良好环境。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，引导广大党员干部在学懂、弄通、做实上下功夫，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，有力推动了党的十九大精神在河洛大地落地生根、形成生动实践。

全会认为，一年来，市委常委会坚定自觉贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略落实到经济社会发展全过程、各方面。加强党对经济工作的领导，树立战略思维，持续提升洛阳发展思路，绘就了决胜全面小康、建设现代化洛阳的美好蓝图。牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧扭住发展第一要务，坚持稳中求进工作总基调，着力发挥优势打好“四张牌”，加快建设现代化经济体系，推进产业转型攻坚，以深入推进供给侧结构性改革为主线着力全面深化改革，大力实施创新驱动发展战略，加快推进双向开放，积极推进新型城镇化，着力抓好“三农”工作，加快构建现代基础设施体系，推动洛阳高质量发展。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，持续巩固发展最广泛的爱国统一战线，不断深化依法治理，着力加强党管武装工作，扎实做好群团工作，巩固和发展了生动活泼、安定团结的政治局面。坚定文化自信，加强理论武装和思想教育，严格落实意识形态工作责任制，着力推动文化传承创新，巩固了全市上下团结奋斗的共同思想基础，凝聚了改革发展强大正能量。坚持以人民为中心的发展思想，着力打赢脱贫攻坚战，持续加强公共服务体系构建，加强和创新社会治理，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。牢固树立社会主义生态文明观和“绿水青山就是金山银山”理念，努力构建生态环境建设体系，扎实推进“五大行动计划”，坚决打赢大气污染防治攻坚战，认真落实河长制，加快推进“四河同治、三渠联动”，开展大规模国土绿化行动，河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更优美。

全会认为，一年来，市委常委会坚持把抓好党建作为最大政绩，坚决扛起管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，为全市各项事业发展提供了坚强政治保证。把政治建设摆在首位，把坚决服从党中央、坚持党中央权威和集中统一领导作为政治建设的首要任务，把坚定维护习近平总书记党的领袖和核心地位作为最重要的政治责任和政治纪律，严格落实党内政治生活若干准则和党内监督条例，党内政治生活展现新气象。注重思想建设，着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化理论学习中心组示范引领作用，各级党组织和广大党员干部“四个意识”进一步增强、“四个自信”更加坚定。树立正确选人用人导向，精心做好十九大代表推选工作和县乡领导班子换届工作，健全完善选人用人工作机制，坚持严管与厚爱相结合不断加强干部监督管理，人才支撑引领发展作用有效发挥，高素质专业化干部队伍建设取得新进展。坚持固本强基，持续巩固提升“河洛党建计划”，扎实推进抓党建促脱贫攻坚工作，严格党员发展和管理，基层党组织宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒作用更加突显。持之以恒正风肃纪，巩固拓展落实中央八项规定精神，持续倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，驰而不息纠正“四风”，用好监督执纪“四种形态”，党的执政基础更加牢固。坚定不移推进反腐败斗争，始终保持惩治腐败高压态势，充分发挥巡察“利剑”作用，强化制度建设，监察体制改革试点工作有序有效推进，反腐败斗争压倒性态势不断巩固，党内政治生态进一步净化。

全会指出，2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是洛阳加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标和加快建设副中心、打造全省增长极的重要一年。做好2018年工作，具有特殊重要意义，必须突出转变作风狠抓落实。要坚决贯彻落实习近平总书记对纠正“四风”问题作出的重要指示精神，保持“永远在路上”的清醒和“坚决抓到底”的韧劲，提升政治站位引领作风转变，校正思想观念推动作风转变，提升工作能力促进作风转变，强化责任担当支撑作风转变，完善制度机制保证作风转变，领导以身作则带动作风转变，下更大气力整治“四风”，特别是坚决反对和纠正形式主义、官僚主义方面的突出问题，引导广大干部把心思和精力放在抓落实上，以工作实效接受组织考验。

全会号召，新时代要有新形象，新征程要有新作为。全市各级党组织和广大党员要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委决策部署，敢于担当、务实重干，为深入推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极，决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程而不懈奋斗。

市委委员、市委候补委员出席会议；不是市委委员、市委候补委员的县(市)区党政主要负责同志，不是市委委员、市委候补委员的市委工作部门和市政府组成部门的主要负责同志列席会议。(记者 李江涛 李东慧)