当心“退保理财”陷阱

近年，随着对非法集资打击力度的不断加大，非法集资活动频频改头换面。近期，有不法分子冒充保险公司名义实施“退保理财”行为，以高额回报为诱饵非法吸收公众资金，消费者对此应警惕。

近日，家住涧西区的张先生反映，前不久他接到自称某保险公司售后服务人员的电话，对方称张先生目前持有的保险产品收益较低，可通过保单“升级”，把原有保单退保并用退保金购买高收益的理财产品，该理财产品3年后到期，年化收益率高达25%。“收益这么高，我当时还真有点儿心动，可又担心背后有陷阱。”张先生说。

“‘退保理财’非法集资活动隐蔽性较强，值得警惕。”我市某律师事务所律师谢亮说，日前，保监会专门发布关于防范“退保理财”骗局的风险提示，告知广大消费者这种“退保理财”骗局导致保单非正常退保，而退保资金大多被诱导购买“理财产品”，涉嫌非法集资，损害了消费者的利益。

谢亮表示，保险的主要功能是提供风险保障，尽管部分人身保险产品兼具投资功能，但其本质仍属保险产品，以保障功能为主。保险消费者应谨慎退保，切勿受高息理财诱惑，以免失去保险保障。

消费者如何避免上当受骗？谢亮建议，消费者不要轻信“退保理财”，如果遇到可疑邀约，可通过各保险公司官方网站、客服电话等正式渠道查人员、查产品、查地址，不要轻易相信高息理财和以保险公司名义承诺的高额回报，不要与销售人员以个人名义签订投资理财协议，也不要将现金直接支付给销售人员。（洛阳日报记者 戚帅华 实习生 李超）