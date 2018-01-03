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79岁洛阳游子心系家乡教育 捐款3万元奖励考上本科的娃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-05 08:42

　　嵩县大章镇旺坪村村民黄秀君早年去新疆工作，如今他给村里捐了3万元，奖励考上本科的孩子们，这让村民们既意外又感动

　　黄秀君在新疆的家中(家人供图)

　　“他在新疆待了近60年，还挂念着老家这些娃上学的事儿，真不容易。”昨日，嵩县大章镇旺坪村村民武学庆给晚报来电，说村里有位早年去新疆工作的老乡，自掏3万元，专门奖励老家考上本科的娃。昨日，记者通过电话，采访到这位老人的家人……

　　陌生长辈送来1500元奖学金

　　近日，旺坪村8组村民武学庆忽然接到村干部的电话：“你娃不是考上黄淮学院了嘛，村里有位老人要给你娃奖励1500元。”46岁的武学庆听后既意外又感动，他有两个娃，老大在读技校，老二刚考上黄淮学院，先不说生活费，光是兄弟俩一年的学费就要一万多元。武学庆的妻子身体不好，一家老小就指望他一个人平时出去打工赚钱。

　　有人给孩子发奖学金，武学庆很想知道好心人是谁，但村里同龄人都说不知道。上了年纪的老人说，20世纪50年代末，村里有个叫黄秀君的小伙儿到新疆谋生，后来就在新疆生活，很少回老家，所以稍年轻些的村民都不认识。

　　离家这么久，黄秀君为啥还要给老家不认识的晚辈发奖学金？

　　79岁的他说：谁考上本科就奖励谁

　　对于黄秀君，旺坪村的副支书龚晓凯了解得多一些。“今年夏天，79岁的黄秀君老先生给村里打电话，说要给老家的孩子拿点钱，谁考上本科就奖励谁，不管学生家里是贫是富，都能领到这笔钱。”龚晓凯说，旺坪村地处山区，种庄稼靠天，农闲时，村民外出务工，人均收入并不高，黄老先生的举动对有学生的家庭来说无疑是雪中送炭。

　　“他想通过这种办法，激励老家的娃好好学习，都考上大学，靠知识改变命运。”通罢电话，村干部明白了老人的想法。之后，黄秀君老先生一次拿出3万元，今年先奖励了武学庆的孩子1500元，剩余的28500元暂由村里保管。除此之外，黄老先生还向村里承诺，等这笔钱发完后，他还会持续资助新考上本科的学生。

　　甘愿住老房，教育子女要懂得知足

　　昨日，记者联系到同样远在新疆的老人的女儿黄新华。

　　“父亲退休后，不愿和我们住在一起，而是和母亲住在60平方米的老房子里，平时负责照顾生病的母亲。”黄新华说，老两口年纪大了，身体都不好，又是住院又是手术，虽然俩人都有退休工资，但一年下来攒不住什么钱。这次一下拿出3万元，子女们都很意外。

　　黄新华说，她和弟弟曾商量要帮父母买套新房，就算不买新的，把旧房子改造一下也行，让父母的居住环境好一点，但老两口说啥也不愿意，“父亲觉得住老房子挺好的，他时常教育我们要懂得知足”。

　　2017年年初，黄秀君一家回到嵩县老家。“虽然老家变化很大，但还是有一些家庭条件不是很好，父亲说改变必须从教育入手，所以决定给老家的孩子们一些奖励。”黄新华说，作为子女，他们会支持父亲的决定。（洛阳晚报记者 王博东）
[ 责任编辑：史戎戎]
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