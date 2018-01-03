洛阳市环境监测站小阮的惊喜越来越多

近日，在市环境监测站，一名工作人员时而盯着电脑屏幕，时而低头在笔记本上记着什么。

这名工作人员叫阮方，2014年加入环境监测队伍，主要负责空气质量监测数据分析，有时还要到指定地点开展现场监测。

阮方指着笔记本上记录的数据说，2016年，市区环境空气质量优良天数为166天,达标率为45.4%；2017年，市区环境空气质量优良天数为210天，达标率为57.5%，同比增加12.1%。“要知道，空气质量优良率提升1个百分点都是很不容易的。”阮方说，2017年，我市PM2.5浓度同比呈下降趋势。

“洛阳的这个冬季，给了人们一个大大的惊喜！”阮方说，我市空气质量变好，离不开行之有效的环境污染防治措施。

全市各部门“严”字当头，严查严管，加大对环境违法行为的查处力度，对严重污染问题“零容忍”，实行铁腕治污；落实控排、控尘、控煤、控车、控油、控烧等“六控”措施，多项治理任务超额完成省定目标，累计完成电代煤、气代煤“双替代”民生工程7.2万户。进入供暖季以来，我市实施“封土行动”，停止各类(重大民生工程除外)工程土石方作业和房屋拆除施工，工业企业管控扩大到828家。

蓝天白云的日子越来越多，阮方的工作也更加繁忙。去年，我市开展大气污染联防联治，市环境监测站相关人员加大对各县27个空气自动监测站的监管力度，于是往返于市区和县城，成为他的工作常态。为杜绝空气质量监测子站被人为干预，市环境监测站组织技术人员定期进行检查，并对所有国控、省控、市控空气质量监测站进行24小时视频监控。

“只要蓝天常在，空气常新，惊喜不断，我们累得再狠点，也是值得的！”阮方坚定地说。（洛阳日报记者 高峰 文/图）

数字看变化

210

●去年市区环境空气质量

优良天数为210天

达标率为57.5%，同比增加12.1%

8814

●去年全市共整治取缔8814家“散乱污”企业，新增1030万平方米城市集中供热面积，7.2万户居民实行了燃煤“双替代”，拆改了10蒸吨以下燃煤锅炉438台，取缔小煤炉1.3万余个

●完成了38台大功率燃煤锅炉提标治理、262家企业挥发性有机物综合治理、62家非电企业工业和11家水泥企业的废气提标治理

●重点区域居民楼新安装油烟净化装置840套

902

●去年淘汰黄标车5519辆

●完成854辆渣土车的密闭化改装，

并全部落实动态监控

●全市902个各类施工工地落实了扬尘防治措施