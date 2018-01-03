洛阳重庆路一社区有个“解疙瘩服务队” 专解难解的疙瘩

昨日上午，“解疙瘩服务队”的成员们在一小区内冒雪走访

家常生活中的琐事，有时候就像一团麻，总有解不开的小疙瘩。在涧西区重庆路一社区，有一群居民却偏爱找疙瘩，并帮大家解疙瘩，尤其是难解的疙瘩。

时间长了，这群居民干脆组建了一个队伍，名字就叫“解疙瘩服务队”。这不，昨天迎着纷飞的雪花，这支队伍又到小区里为大伙儿服务了。

为了解开疙瘩，他们吃过不少闭门羹

昨日10时，雪下得正密，“解疙瘩服务队”来到辖区内一个院落深处，“前两天刚协调解决了一户居民乱堆杂物的事儿，今天过来看看对方清理干净了没有。”成员王福德说。

“解疙瘩服务队”成立于2016年3月，76岁的社区志愿者张学明是队长。因长期在社区担任义工，他对一些邻里纠纷、家庭矛盾感触很深。“经常有人来社区找工作人员要求调解，我也接待过很多次，后来有人提议能不能成立一个专门的调解团队，我当时就答应了。”张学明说。

甭管经验多丰富，几乎每位成员都吃过闭门羹。“心里堵了这么多年的疙瘩，咋可能调解一次就能解开？”王福德说，有的居民看他们上门，怎么敲门都不开；有的人心里抵触，张嘴就骂；还有人说他们多管闲事。“当调解员就得脾气好，脸皮厚，要不疙瘩还没解开，自己心里先有疙瘩了。”王福德说。

“打感情牌”“乘胜追击”是他们的法宝

邻里纠纷和家庭矛盾，是“解疙瘩服务队”经常遇到的问题。碰上这些事儿，有人会绕着走，张学明他们却迎着上，去一次不行去两次，三趟五趟是家常便饭。

“别误会，这可不是黏着人家，我们也有法宝。”64岁的裴翠英为人和善，一开口说话便笑容满面。“有户居民家排烟管道安装有问题，做饭时呛人的气味能传好远，左邻右舍都有意见。”她说，知道这件事之后，几位成员多次上门劝导，聊的话题全是“邻里和谐”。大家了解到对方平时一个人居住，生活有困难后，便主动帮忙买菜。过了一段时间后，对方态度逐渐好转，这时候他们再“乘胜追击”，告诉对方其邻居的不满和诉求。最终，对方把排烟管道进行了改造。

遇到家庭矛盾时，大家会“打感情牌”。辖区内一居民的父母过世后，她和自己的兄妹发生矛盾。还有一户人家，老两口因为琐事闹离婚。“我们会找熟悉对方家庭情况的老年人去说和。”68岁的张新爱说，针对前者，他们一般会从“父母辈的感情好，肯定不想看到小辈不团结”方面入手；针对后者，他们会多提之前的苦日子。“苦日子都过来了，现在还有啥坎过不了的？”张新爱说，多讲往事，少摆道理，往往会引起对方的共鸣，解疙瘩的效果更好。

解疙瘩上瘾，每周开一次“案例分析会”

“解疙瘩服务队”有16名成员，他们都是辖区居民，中老年人皆有。虽然这些辖区“谈判专家”没经过专业培训，可是每周一次的“案例分析会”，他们都按时参加，丝毫不马虎。

“每周一上午9时到社区集合，‘业务学习’两个小时。”张学明说，在例会上，大家会先总结上周解疙瘩的类型和特点，再讨论所用方法是否合适、如何改进等，最后确定下周要解的疙瘩。

裴翠英说，并不是所有的疙瘩都要全体成员出动，比如有的居民比较内向，大家就会先挑选和对方熟悉的成员单独出面。“一对一、多对一的形式都用过，解开的疙瘩多了，大家也越干越有成就感。”她说。

“现在，辖区好多居民都知道‘解疙瘩服务队’，有问题就直接和他们联系。”重庆路一社区负责人说，这支从辖区居民中来又服务于辖区居民的队伍，因为接地气而被大家信赖，是社区矛盾调解工作的有效补充，对于促进邻里关系和谐起到了非常重要的作用。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 吕燕 文/图）