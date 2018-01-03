洛宁农村养老基金提升老人幸福感

“儿女们孝顺，政府还给补贴，我的晚年生活真是幸福啊！”近日，洛宁县底张乡礼村村92岁的刘群老人接过该村“孝善基金”理事会发放的550元现金，笑呵呵地说。这些钱包含5个儿女的赡养费500元，另外50元则是“孝善基金”的补贴。

刘群老人的幸福感，来自洛宁县的一项农村养老模式探索。该县推行“子女自愿交纳赡养费+财政补贴+帮扶单位资助+爱心企业和爱心人士捐助”的养老基金新模式，让农村老年人真正实现老有所养、老有所依。

村村都有“孝善基金”

前两天，礼村村的赵少民兄妹5人在村里的“孝善基金”理事会，每人为母亲刘群交纳了100元赡养费。

“孝善基金”是为了引导子女赡养老人尽孝心而设立的专门基金。洛宁县文明办主任崔淑红说，目前该县所有行政村都设立了“孝善基金”，基金主要来自老人子女交纳的赡养费。对于70岁以上(含70岁)的老人，由其子女根据个人意愿，每人每月交纳100元赡养费。同时，“孝善基金”按照10%配套补贴10元，然后再将赡养费连同补贴发放给老人，每名老人每月最多补贴50元。

“儿女交纳的是100元，发到老人手里时就成了110元。”崔淑红说，多出的这10元是补贴资金。补贴资金由县财政拨付50%，其余50%通过帮扶单位赞助、社会捐助等方式募集。

洛宁县共有388个行政村，70岁以上老人约有20800人。今年，该县预计拿出370余万元，用于老人补贴资金发放赡养费和补贴。

理事会发挥大作用

“我既是村干部，又是‘孝善基金’理事会理事长，肩上的责任可不轻。”赵少民说，他是该村村委会主任，在前两天召开的村民代表大会上，他被推选为该理事会理事长。

按照洛宁县的有关要求，全县每个行政村都要成立“孝善基金”理事会，负责基金的组织领导、运行监管等工作。理事会由村民大会或村民代表大会推选产生，主要由村干部担任理事长。

赵少民介绍，“孝善基金”实行月交月补。每月5日前，老人子女将赡养费交纳至“孝善基金”理事会，由理事会登记造册，汇总统计所需补贴资金，报乡镇政府核实后拨付财政补贴资金。每月10日前，理事会将赡养费和补贴资金发放给老人，并将交纳发放情况张榜公示。此外，县里还制定了理事会章程范本，对理事会的职责等进行了明确规定。

近日，底张乡在礼村村举行“孝善基金”集中发放仪式，该村“孝善基金”理事会共为33名70岁以上老人发放赡养费12600元、补贴资金1260元。

基金运行将全程接受监督

“要把好事办好，就要有严格的管理制度。”崔淑红表示，“孝善基金”的运行有着严格的监管制度。

目前，洛宁县所有乡镇都成立了“孝善基金”专项工作小组，由乡镇分管领导担任负责人，扶贫、宣传、民政、慈善、司法、文化等部门为成员单位，负责各乡镇“孝善基金”工作的组织实施，并对基金的使用进行监管。

据介绍，“孝善基金”财政补贴资金由各乡镇政府每季度集中申报一次，由县财政专户拨付。各村的“孝善基金”也将被纳入村级专用账户，并实行封闭式管理。老人子女交纳的赡养费明细、补贴资金发放明细都将在村里定期张榜公示。同时，洛宁县“孝善基金”工作领导小组将定期对基金发放等情况进行督导，发现问题将列出清单，并交由相关乡镇设立台账，逐一解决，确保“孝善基金”真正发挥作用。

光荣榜引领子女尽孝道

洛宁县倡导有赡养能力的子女按标准为老人交纳“孝善基金”。那么，孤寡老人、儿女无赡养能力的老人，将如何对待？

崔淑红表示，此类人群除享受低保等政策外，该县还将在推行“孝善基金”模式的过程中，鼓励对口帮扶单位及爱心企业、人士等捐助资金，届时将根据实际情况给予这部分老人一定补贴。

记者在礼村村看到，该村除了将有关明细进行公示，还制作了一张“礼村村‘孝善基金’光荣榜”，所有交纳赡养费的人都榜上有名。

“这张光荣榜将起到示范带动作用。”赵少民说，为老年人交纳赡养费坚持子女自愿原则，但免不了有些老年人子女会存在其他想法，“光荣榜定期发布，榜上没自己的名字，脸面过不去”。

“‘孝善基金’的推行，将为农村老年人真正实现有收入、有保障、有尊严打下坚实基础。”崔淑红说。（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 赵笑菊）