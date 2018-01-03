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这个双休日，这些活动等着您
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-05 08:43

　　市少年儿童图书馆(涧西区)活动

　　●主题：萤火虫手工坊之“多彩的动物世界”

　　主讲：丁倩莹老师

　　时间：6日10时至11时

　　地点：畅元大厦5楼手工活动室

　　活动对象：4岁以上儿童(线上限报15人，不用家长陪同)

　　●主题：萤火虫故事会之《好饿好饿的毛毛虫》

　　主讲：李冉老师

　　时间：6日15时至16时

　　地点：畅元大厦5楼多功能厅

　　活动对象：4岁以上儿童及其家长(线上限报30人，微信报名)

　　●主题：萤火虫“悠贝”宝宝故事会之《抱抱》

　　主讲：笑笑老师

　　时间：7日10时至11时

　　地点：畅元大厦5楼手工活动室

　　活动对象：4岁以下幼儿(线上限报10人，亲子活动需家长参加)

　　●主题：萤火虫放映室之《冰雪大作战》

　　时间：7日15时至16时30分

　　地点：畅元大厦5楼多功能厅

　　活动对象：不限年龄(线上限报30人，微信报名)

　　●主题：萤火虫789创意小课堂之“弹簧动物在哪里”

　　主讲：向日葵支教团

　　时间：7日15时至16时

　　地点：畅元大厦5楼手工活动室

　　活动对象：6岁以上儿童(线上限报15人，不用家长陪同)

　　市少年儿童图书馆(高新区)活动

　　●主题：萤火虫手工坊之“会说话的手偶”

　　主讲：郭文豪老师

　　时间：6日10时30分至11时30分

　　地点：高新区繁华城售楼部1楼

　　活动对象：5岁以上小读者(线上限报10人，亲子活动需家长陪同)

　　●主题：萤火虫故事会之《晚安大猩猩》

　　主讲：韩旭丹老师

　　时间：7日10时30分至11时30分

　　地点：高新区繁华城售楼部1楼

　　活动对象：4岁至5岁小读者(线上限报10人，亲子活动需家长陪同)

　　市少年儿童图书馆活动报名方式：

　　方式一：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名；

　　方式二：登录洛阳市少年儿童图书馆网站活动专区进行报名。

　　公益养生推拿按摩讲堂

　　●主题：艾灸养生推拿按摩穴位保健

　　主讲：丁鹏

　　时间：6日、7日8时30分至10时

　　地点：西工区王城路办事处行署社区4楼会议室(西工区委办公区斜对面院内)

　　电话：15838575100(限报30人) （洛阳晚报记者 谢磊）
[ 责任编辑：史戎戎]
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