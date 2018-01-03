这个双休日，这些活动等着您

市少年儿童图书馆(涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之“多彩的动物世界” 主讲：丁倩莹老师 时间：6日10时至11时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：4岁以上儿童(线上限报15人，不用家长陪同) ●主题：萤火虫故事会之《好饿好饿的毛毛虫》 主讲：李冉老师 时间：6日15时至16时 地点：畅元大厦5楼多功能厅 活动对象：4岁以上儿童及其家长(线上限报30人，微信报名) ●主题：萤火虫“悠贝”宝宝故事会之《抱抱》 主讲：笑笑老师 时间：7日10时至11时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：4岁以下幼儿(线上限报10人，亲子活动需家长参加) ●主题：萤火虫放映室之《冰雪大作战》 时间：7日15时至16时30分 地点：畅元大厦5楼多功能厅 活动对象：不限年龄(线上限报30人，微信报名) ●主题：萤火虫789创意小课堂之“弹簧动物在哪里” 主讲：向日葵支教团 时间：7日15时至16时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：6岁以上儿童(线上限报15人，不用家长陪同) 市少年儿童图书馆(高新区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之“会说话的手偶” 主讲：郭文豪老师 时间：6日10时30分至11时30分 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：5岁以上小读者(线上限报10人，亲子活动需家长陪同) ●主题：萤火虫故事会之《晚安大猩猩》 主讲：韩旭丹老师 时间：7日10时30分至11时30分 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：4岁至5岁小读者(线上限报10人，亲子活动需家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式： 方式一：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名； 方式二：登录洛阳市少年儿童图书馆网站活动专区进行报名。 公益养生推拿按摩讲堂 ●主题：艾灸养生推拿按摩穴位保健 主讲：丁鹏 时间：6日、7日8时30分至10时 地点：西工区王城路办事处行署社区4楼会议室(西工区委办公区斜对面院内) 电话：15838575100(限报30人) （洛阳晚报记者 谢磊）