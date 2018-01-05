龙门石窟

“中国天气”微博截图

2018年洛阳的第一场雪让大家在网上津津乐道。3日，中国气象局门户网站——中国天气网点名洛阳的这场雪，说“洛阳下着下着成了神都”。昨天，中国天气网在微博上以洛阳雪后美景为主图下了战书：四大古都谁才是“雪景之王”，来战！全国网友纷纷围观这场擂台赛。[专题：聚焦洛阳2018首场降雪]

3日，中国天气网发微博称，四大古都下雪三缺一，今冬最强雨雪正在进行！中国四大古都中的西安、南京、洛阳纷纷响应，将陆续迎来降雪。西安下着下着成了长安，洛阳下着下着成了神都，南京下着下着变成金陵。微博结尾还调侃道：“噢，对了，北京没雪，这次变不了北平。”在微博配图里，三个城市的雪景古韵十足，引来上千名网友转发围观。洛阳网友“苏杭和北邙”一阵感慨：“在南方的洛阳人表示，十分想念家乡。”