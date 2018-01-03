今天小寒 洛阳气温-10℃到-2℃

市气象台预计，今天晴天转阴天，偏北风2级到3级，气温-10℃到-2℃；明天多云转阴天有小到中雪，部分地区大雪，西南风2级到3级，气温-10℃到-4℃。

预报中的暴雪如期而至，昨天的降雪让大家激动不已。拍雪景、打雪仗、堆雪人、吃一顿热乎乎的火锅等，都是很美的事情。然而，在大家享受雪景时，环卫工人、交警、投递员、外卖小哥等还在冒雪工作。在此，小记向他们说一声：辛苦了！

小记从市气象台获悉，3日白天到昨日白天，我市除偃师外均出现暴雪天气，局部地区出现大暴雪天气，昨日下午降雪基本结束。

降雪结束，我们又将迎来小寒节气。《中国天文年历》显示，北京时间1月5日17时49分迎来“小寒”节气，“二九”第六天，我国天气开始进入一年中最寒冷的时段。

俗话说，小寒小寒，冻成一团。每年1月6日前后，当太阳移到黄经285度时，便是小寒节气的开始。气象专家说，从字面上理解，大寒要比小寒冷，但从历史气象记录来看，小寒比大寒冷，是全年中最冷的节气。

此外，民间也有“冷在三九”的说法，而“三九天”又恰在小寒节气内。保健专家提醒，大家要做好防寒保暖工作，加强体育锻炼，注意防寒防冻，尤其是头、颈、背、手、脚等易受凉的部位要多加呵护。此外，常搓手，勤泡脚，尽量减少不必要的外出活动；平时多吃些红枣、萝卜、鸡肉、羊肉等御寒食物，可以增强机体的御寒能力；尽量不要熬夜，早睡晚起。（记者 余子愚 通讯员 禹东晖）