融雪剂伤孩子眼睛？这些“雪谣言”你上当了没？

从昨晚开始，暴雪正式到洛阳上岗，下得那么深，下得那么认真。可是，可是，自打这雪花开始飘起，各种关于雪的谣言就在洛阳人的朋友圈和微信群里乱窜——

朋友圈传言一：

“环卫处已开始全面撒融雪剂，预防路面结冰，提醒大家一定不要把路上雪弄到脸上，对眼睛有伤害。请家长们告诉孩子玩雪的时候可千万别把雪往对方脸上撒，特别是马路边的雪，雪里有融雪剂，对眼睛有危害！接力下去，让更多的人知道。有宝宝的一定要注意！”

宝妈们纷纷向亲子圈圈主求证，这消息是真的吗？是真的吗？太让人恐慌了，还能带着孩子好好玩雪吗？

接到求助后，亲子圈圈主立即拨打电话，向洛阳市环卫处权威求证，得到的答复是——

洛阳市环卫处从来没有发布过这样的消息，不真实更不科学！

那么，路上的雪，到底有没有融雪剂？

市环卫处给出的答案是：融雪剂分两种，一种是工业用盐，一种是环保型融雪剂。前者对土地、植物都有伤害，所以国家严格对这类融雪剂的使用，是严格控制的。

所以，目前除雪的主要手段是铲雪(人工铲雪+铲雪车作业)，而不是播撒融雪剂。

融雪剂只会通过机械大面积均匀地洒在十字路口、桥梁、道路陡坡等，城市道路大部分积雪处都没有播撒融雪剂，尤其是孩子们能接触到雪的地方，比如人行道、小区门口等，都不会投放，所以宝妈们放心吧。

紧接着，圈主又向洛阳市妇女儿童医疗保健中心和洛阳市中心医院的急诊科医生权威求证，得到的答复均是，融雪剂的主要成分是工业用盐，他们临床上从来没有接到过因为接触了带有融雪剂的雪，而眼睛受伤的案例！

如果非要追问雪对孩子眼睛有什么伤害，那应该是打雪仗时被雪球砸伤的可能性会更大一些！

朋友圈传言二：

收集雪水埋到地底下，来年可以治疗孩子湿疹、痱子和冻疮。

这个说法是不是很眼熟？雪水真的是这样一个很玄很玄的东西吗？

圈主思来想去，总觉得有点不靠谱

分别向两位老中医求证后，得到的答复都是——不靠谱！

洛阳市第一中医院李清波主任说，坊间一直有类似的说法，但是没有科学依据，更没有中医理论做支持。

洛阳市中心医院中西医结合科副主任王全林说，现在的雪，已经不像咱们小时候那么干净了，空气中的脏东西那么多，把这样的雪水用在脸上，想想都不靠谱。

好了，两则关于雪的谣言，都已经被澄清了，但是亲子圈圈主还是想提醒宝妈们：

雪是好雪，但一定要玩得正经，给孩子穿够衣服，戴好帽子围巾手套，小心慢跑，不要受伤哦！（洛阳晚报首席记者 曾宇凌 ）