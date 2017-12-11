受冰雪天气影响 洛阳10趟高铁列车今日停运

洛阳网讯 今日计划乘坐高铁前往西安、武汉、北京、上海、深圳方向的洛阳人请注意！刚刚，记者从洛阳火车站获悉，受冰雪天气影响，有10趟前往上述方向的高铁列车今日停运。
停运的车次为：G857(武汉-西安北)、G858(西安北-武汉)、G662(西安北-北京西)、G669(北京西-西安北)、G656(西安北-北京西)、G665(北京西-西安北)、G658(西安北-北京西)、G820(西安北-深圳北)、G1918(西安北-上海虹桥)、G827(深圳北-西安北)。
铁路部门提醒，已经通过12306网站购买停运车次且未换取纸质车票的旅客，可在网上办理退票手续；已换取纸质车票的旅客，在30天内(含当天)可到全国任一车站窗口办理退票手续，请勿在列车停运当天集中前往火车站办理退票。洛阳火车站一名工作人员表示，停运车次何时恢复正常运行需根据天气状况，如果您有出行计划，请密切留意车站广播、公告、电子显示屏等信息，或拨打12306铁路客服咨询信息，以免耽误行程。(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏)
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