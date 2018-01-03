洛阳四级河长体系已建成

洛河河长公示牌

河道基层巡查员赵磊巡查洛河

山川秀美的关键在“水”，生态文明的重点也在“水”。我市地跨黄河、淮河、长江三大流域，伊洛瀍涧穿城而过，人水相依的和谐生活绵延至今。然而，近年，伴随着经济社会快速发展，水量不足、水质不良、河岸不绿、堤防不牢等新老“水”问题相互交织，令不少市民望水兴叹。

去年，我市全面实施河长制，河长公示牌“上岗”，河长、河道基层巡查员一线巡河，共同守护河渠健康。专家建议进一步强化河长职责，打通部门、区域之间的沟通壁垒，搭建面向公众的信息管理平台，形成政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的河渠治理体系，让“水清、岸绿、路畅、惠民、共享”的美丽洛阳越来越近。

1巡河，方知水

去年12月25日，晴。洛河水面在太阳的照射下，波光粼粼，一群野鸭在瀍河入洛河口处嬉戏。与野鸭相伴，老城区河道基层巡查员赵磊沿洛河向西开始巡河。见河边零星有些纸屑、塑料袋等杂物，他就顺手捡起扔进垃圾箱。

自去年11月正式上岗后，赵磊承担起瀍河入洛河口至洛阳桥的2.17公里洛河和瀍河入洛河口至九都路的0.8公里瀍河的巡河任务，每天至少巡河一次。看到有人折损岸边草木、乱丢垃圾，他都要上前制止。

“现在洛河的生态环境越来越好，在洛河当河道基层巡查员，美着哩！”站在风景优美怡人的洛河大堤，37岁的赵磊笑着说。他身后，是前不久刚刚“上岗”的省级河长公示牌。在这个长3米、高2米的公示牌上，清晰地标注着省级河流洛河的省、市、区、街道办事处河长的姓名、负责的流域，以及河长的职责、管护目标、监督电话等信息。

去年6月，我市出台全面推行河长制实施方案，为127条河流、7条河渠、2个水系设立河长。截至目前，市、县、乡、村四级河长体系已建立，共设立市级河长11人、县级河长166人、乡级河长632人、村级河长2204人，招募1600多名河道基层巡查员，安装990多块河长公示牌。

“如果群众发现河流污染、私自排污等问题，可拨打公示牌上的监督电话举报，工作人员会第一时间处理。”市河长办负责人称。同时，各个河长工作群也建了起来，河长只要看到新问题，可立即拍照发到群里，对应的执行河长会及时认领任务。

2自上而下的治河行动

“每条河流要有‘河长’了。”去年年初时，习近平总书记在新年贺词中的铮铮话语犹在耳边。一年多来，从中央到地方高位推进河长制工作，谋划方案、制定目标、建立制度……我市也在这场自上而下的治河行动中积极作为。究竟何为河长制？河长制从何而来？有何意义？

河长，简言之就是“一河之长”，有了河长，大小河流就都有了“管家婆”。这个“管家婆”主要由各级党政领导担任，负责属地河流的生态环境管理。河长制源于江苏省无锡市对太湖蓝藻暴发的水环境治理。2007年5月，太湖蓝藻疯长，造成无锡全城自来水污染。江苏省在太湖流域实施河长制后，治理效果明显，一些省市纷纷借鉴。2016年年底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》，在全国推广河长制。去年5月，《河南省全面推行河长制工作方案》正式印发，要求各地市在2017年年底前全面建立河长制。

市委、市政府多次召开专题会议，研究部署河长制相关工作。2017年6月，《洛阳市全面推行河长制实施方案》出炉，而后县乡级方案紧锣密鼓、压茬推进。市委书记李亚两次召开河长制调度会，并亲自挂帅带领市级河长集中巡河，对河长制工作提出明确要求。目前，我市共成立19个河长制工作办公室，机构到位，河长巡河，大小河流都有了健康守护责任人。

“以往，环保不下河，水务不上岸，执法力度小，监管不到位，水生态环境防治几乎成了一道无解题。”市河渠管理处相关负责人说。河长制不仅解决了“唯水治水”“多头治水”“源流不分”的体制弊端，还明确了河流的具体责任人，畅通解决问题的渠道，缩短解决问题的时间。

去年7月，新安县河长办负责人接到群众举报电话，有企业在涧河峪里大桥上游右岸倾倒建筑垃圾。他第一时间把信息发布在该县河长工作群，石井镇各级河长立刻赶到现场处理，恢复河道清洁。

3河长制也有“洛阳特色”

好政策，也得接地气。我市在制订河长制实施方案时，因地制宜地融入了“洛阳特色”。

市河长办负责人表示，我市除了为流域面积30平方公里以上的河流、流域面积30平方公里以下但对当地生产生活有重要影响的河流设立河长，还为城市区主要渠道水系设立河长。

“像大明渠、铁路防洪渠等这些城市防洪渠道，即便非汛期渠内无水，也都设立了河长。”该负责人称，我市对跨行政区域的河、渠也都明确了管理责任。

栾川县则主动加压，将流域面积30平方公里缩小至20平方公里，县城区水源地、县城区周边支流及主要景区、主要工矿区河流及水库均设立了河长。

另外，在推行河长制进程中，我市在上级部门要求的河长会议、工作督察、考核激励与问责、信息报送、信息共享、工作验收6项制度的基础上，探索制定了河长制联席会议制度、联合执法制度、河道基层巡查员制度。目前，1600多名河道基层巡查员覆盖18个县(市)区，每村都有“一长一员”，共同守护水生态。

“凡是与河有关的工作，都与河长有关。”市河长办负责人介绍，水污染的问题在河里，根子在岸上，把问题解决在岸上，河水自然清澈。去年以来，我市将河长制实施方案与“四河同治、三渠联动”紧密结合起来，截污治污、河道治理、沿河棚改等一系列项目纷纷上马，多次开展河道清洁行动、联合执法行动。截至目前，全市清理垃圾近30万立方米，打捞、清理水面漂浮物近10万平方米，打击非法采砂企业150余家，拆除违章建筑近10万平方米，整治排污口130余处，市区227个排污口实现截污。

“河长上岗，水质变样，家乡的河水变清了，小时候的涧河又回来了！”新安县城关镇安乐村村民小平感慨万千。她的婚纱照，就是在家门口美丽的涧河边拍摄的。

4短板，亟待补齐

在大多数人的潜意识里，治河、管河、护河都是水务部门的事儿。其实不然。

“各部门应实现联动，不能依赖水务部门，更不能只靠水务部门。”市河长办负责人说。虽然《洛阳市全面推行河长制实施方案》将市委农办、市发展改革委、市公安局、市监察局、市财政局、市人社局、市住建委等联合单位的职责一一明确，但仍有个别单位认识不足。

采访中记者还发现，“有名无阵地”也是河长制遇到的尴尬。目前，各级河长办多设置在水务部门，除栾川县专门为河长办腾出5个编制外，剩余的河长办工作人员均为临时抽调的兼职人员。由于人员紧张，在接到市民监督电话时，河长办难以实现专人专渠道解决，且兼职人员调动频繁，不利于熟悉业务，存在群众打不通监督电话的情况。

另外，经费也是一个问题。缺少经费，不少河道基层巡查员由村干部兼职。可治河并非一日之功，河长制工作是一项变集中式治理为常态化治理的长期性、持续性工作，当其他村务过于繁重之时，兼职的村干部难以保障每日的巡河任务。记者发现，一些巡查员的巡河日记也难以落实。

5让河湖生命健康永续

近年，我市对于水生态环境治理与保护的力度不断加大，成效显著，但与预期目标仍有一定差距。河长制的实施，让地方党政主要领导冲在河流防治责任的最前面，使得治河工作由虚变实，无疑找到了打开困局的一把“金钥匙”。那么，如何更有效地推进我市河长制工作？

“保护水生态不是单靠出几份文件、立几块牌子就能实现的，需要有坚定的决心，要肯放血、敢割肉。”市河渠管理处相关负责人表示，政府部门要舍得投入真金白银用于水生态建设和管护，敢于叫停、淘汰落后的项目。

业内人士表示，河长制实施方案只是一个指导性的政策，水环境治理效果依赖于地方党政领导对水环境保护的重视程度。他建议继续完善河长的考核指标与程序，明确达不到水环境质量目标要求时，各级河长应当承担的具体责任，避免河长成为空头衔。

市河长办负责人表示，目前，相关部门正在起草河长巡查制度，量化河长巡河工作，强化监督、严格考核。此外，根据每条河流、河渠的实际情况，编制一河一渠一策的具体方案。

“全面推行河长制，党政领导是核心，部门联动是关键。”业内人士指出，同一条河流，有上下游、左右岸、干支流之分，河渠管理保护涉及诸多部门，在应对复杂的水问题时，必须统筹上下游、左右岸进行系统治理。要充分发挥地方党委政府的主体作用，按照一盘棋的思路做好统筹、协调、调度，打通各个部门之间的沟通壁垒，与现行的水环境治理体制有机衔接，真正形成有利于河渠综合治理的体制和管理制度。也可采取“以奖代补”等激励机制，鼓励地方政府、企业积极作为。

专家建议，可依靠科技创新提升水环境治理水平，通过搭建面向公众的信息管理平台，利用大数据进行河渠水质分析、河长制工作管理、工作信息报送、信息反馈等，实现“互联网+河长制”。

当然，治理、守护河渠需要政府、企业、社会和个人共同努力，形成政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的河渠治理体系，让河湖生命健康永续，让“水清、岸绿、路畅、惠民、共享”的美丽洛阳越来越近。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 黄亚文 文/图）

相关链接

共护河渠美丽您可拨打这些电话

市级河长办监督电话63330596

高新区河长办监督电话64389559

涧西区河长办监督电话64823163

西工区河长办监督电话13623793525

老城区河长办监督电话65250217

瀍河区河长办监督电话63552731

洛龙区河长办监督电话65156011

伊滨区河长办监督电话69660895

龙门园区河长办监督电话69935169

吉利区河长办监督电话66912616

宜阳县河长办监督电话68952077

偃师市河长办监督电话67779205

孟津县河长办监督电话67915898

新安县河长办监督电话67280324

汝阳县河长办监督电话68233007

伊川县河长办监督电话68333415

嵩县河长办监督电话66332639

洛宁县河长办监督电话66221626

栾川县河长办监督电话66787669