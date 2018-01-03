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护士伴娘跪地抢救晕倒老人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-04 09:15

　　日前，4名90后伴娘跪地救人的视频，被众多网友关注转发，不少人想知道这些善良的姑娘是谁。近日，记者在市妇女儿童医疗保健中心见到了其中的一名伴娘——张云。

　　在该中心新生儿科，身为护士的张云正在给病人准备药品。据张云回忆，去年12月23日，她和3名大学同学前往新乡卫辉参加好友的婚礼并担任伴娘。

　　在婚礼进行中，当新娘抛手捧花的时，围观的一名老人突然晕倒在地，人群中传出求救声。“我们是护士，让我们看看！”张云等人挤进人群，立即跪在地上对老人进行抢救。张云摸了摸老人的颈动脉，颈动脉还在搏动。但是，张云发现老人的脸色已开始发青，她立即指挥同伴拨打120，疏散围观的群众，保持通风，同时将老人的腿抬起，增加回心血量。有爱心人士送来了速效救心丸，张云将手指卡在老人嘴里，帮助老人服下。

　　在等待救护车时，张云和同伴穿着薄薄的纱裙，跪在地上继续给老人做心肺复苏和人工呼吸，老人渐渐恢复了知觉。直到救护车到达现场，她们才起身，此时张云的双腿已冻得麻木了。由于施救及时，老人最终得救了。

　　好友婚礼过后，张云返回洛阳，救人的事她没有告诉任何人。近日，有热心群众把现场拍摄的视频上传网络，同事才知道她救人的事迹。张云说：“我是护士，这是本能，当时一心就想着把老人救活。”（洛阳日报记者 高峰 通讯员 刘冰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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