>>>>洛阳多地区降雪量达到暴雪或大雪级

根据洛阳气象局消息，降水量等级国家标准规定：24小时降雪量≥10毫米为暴雪，降雪量≥20毫米为大暴雪。

3日白天到今晨洛阳嵩县降雪量(23.1毫米)达到大暴雪量级；栾川(19.7毫米)、汝阳(17.5毫米)、伊川(15.2毫米)、宜阳(11.7毫 米)、洛宁(11.7毫米)、市区(10毫米)均达到暴雪量级；孟津(9毫米)、新安(9.1毫米)达到大雪量级；偃师(4.4毫米)为中雪量级。预计今 天白天到夜里，全区小到中雪转阴天，局部大雪，偏东风2到3级，最高气温-6到-4度，最低气温-12到-10度； 1月6日我市还将有一次小到中雪天气过程。(见习记者 谢娜娜)

>>>>洛阳发布低温蓝色预警 最低气温将降至-10℃以下

今日9时，洛阳市气象台发布低温蓝色预警信号：24小时内，洛阳市大部分地区最低气温将降至-10℃以下，西南部山区可达-12℃以下，请市民注意防寒保暖。(记者 郭瑛)