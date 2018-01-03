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洛阳发布低温蓝色预警 最低气温将降至-10℃以下
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-04 09:16

 
>>>>洛阳辖区高速全部封闭
        据洛阳高速交警8时44分消息，目前，洛阳辖区高速全部封闭。>>>>点击进入专题

>>>>黄河小浪底景区今日起关闭

        因雨雪极端天气原因，黄河小浪底景区今日起关闭，具体开放时间根据天气情况另行通知。

>>>>受雨雪天气影响 洛阳机场暂时封闭

        记者从洛阳市北郊机场获悉，目前受雨雪影响，洛阳北郊机场无法起、降，将封闭至今日12时。最新消息洛阳网将持续关注。（见习记者 谢娜娜）

>>>>洛阳多地区降雪量达到暴雪或大雪级

        根据洛阳气象局消息，降水量等级国家标准规定：24小时降雪量≥10毫米为暴雪，降雪量≥20毫米为大暴雪。

　 　3日白天到今晨洛阳嵩县降雪量(23.1毫米)达到大暴雪量级；栾川(19.7毫米)、汝阳(17.5毫米)、伊川(15.2毫米)、宜阳(11.7毫 米)、洛宁(11.7毫米)、市区(10毫米)均达到暴雪量级；孟津(9毫米)、新安(9.1毫米)达到大雪量级；偃师(4.4毫米)为中雪量级。预计今 天白天到夜里，全区小到中雪转阴天，局部大雪，偏东风2到3级，最高气温-6到-4度，最低气温-12到-10度； 1月6日我市还将有一次小到中雪天气过程。(见习记者 谢娜娜)

>>>>洛阳发布低温蓝色预警 最低气温将降至-10℃以下

　  今日9时，洛阳市气象台发布低温蓝色预警信号：24小时内，洛阳市大部分地区最低气温将降至-10℃以下，西南部山区可达-12℃以下，请市民注意防寒保暖。(记者 郭瑛)

>>>>洛阳近50条公交线路临时调整

>>>>大雪天在洛阳这些路段开车 请格外注意！

>>>>受降雪影响 洛阳蔬菜价格会出现波动

>>>>洛阳连续发布暴雪橙色、道路结冰橙色预警信号

>>>>因道路结冰 偃师所有客运线路停发
[ 责任编辑：史戎戎]
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