去年，洛阳城市区实现287天“双抢”零发案

市公安局近日透露，2017年，我市城市区“双抢”(抢劫、抢夺)案件零发案天数达287天，比2016年增加35天，创历年新高。

细心的市民发现，过去的一年，夜晚总有警灯闪烁在城市的街头巷尾，总有民警值守在城市的各个角落。这，让大家感到无比安心。去年，全市公安机关全警动员、社会联动，逐步实现巡防工作从“警种化”向“勤务化”“社会化”转变，实现了巡逻警力使用的最大化；打造立体防控新体系，实现了巡逻工作的一级接处警、远程指挥，第一时间对各类警情进行现场调度，提升了接处警工作的灵敏度和准确性；通过警情研判制度化，不定时发布重要警情预警和重要警情指令，精确指导全市打防工作；巡逻布警等级化，细化三级巡逻模式、分等级梯次投入警力，实现了精确指导、精确巡控。

自“大巡防”工作开展以来，城市区侵财类警情实现了持续下降。数据显示：2015年，“双抢”类警情“零发案”天数为136天，2016年达到252天，2017年达287天，群众安全感持续提升。

此外，我市警方不断探索打防工作新模式，组建专门队伍、开展专项打击、集中整治突出治安问题，实现警便结合、打防一体，着力提高见警率、管事率和现场抓获率。各级公安机关成立“一把手”挂帅的巡逻防控工作领导小组、“联勤联动前线指挥室”，建立了全警巡逻、电台值守、警车上路“关笛闪灯”、检查考评、岗前训练等制度，提升了民警打击效能，有效震慑了犯罪、遏制了各类案事件发生，维护了社会治安大局稳定。

外来务工人员李女士在涧西区一家商场工作，租住在附近的城中村里。“下夜班总能在村口看到民警的身影，去年，公安机关还开展了很多集中检查，让我们的安全感倍增！”李女士说，“在洛阳生活，很安全、很安心！”（洛阳日报记者 申利超 特约通讯员 范进通）