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洛阳推广汽车“健康档案” 车主可随时查询维修记录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-04 09:07

　　小病大修、过度维修，一些4S店借此敛财，消费者却头疼不已。日前，我市开始在二类以上汽修企业推广汽车维修电子健康档案系统，消费者及监管部门通过互联网就能查看维修记录，每辆汽车都可建立“一车一档”的电子健康档案。

　　本次推广的汽车维修电子健康档案系统，分为车主服务、维修企业服务、行业管理部门服务三大板块，通过汽修企业实时上传车辆信息、维修项目、更换零部件、价格等信息，为每辆汽车建立“一车一档”电子健康档案，在实现透明维修、规范市场的同时，提升维修企业服务质量。

　　市运管局相关负责人表示，车辆维修有了记录之后，一旦发生维修纠纷，消费者可以通过查询维修记录依法维权。汽修厂通过上传维修记录及价格到档案系统，维修价格和过程有了约束和规范，车主能够更加透明地了解车辆的维修信息和情况。在购买二手车时，由于车辆维修记录可追溯、可查询，买主也能更放心。

　　目前，我市共有600余家二类以上汽修企业，今年上半年，50%以上的企业都将实现电子维修档案的实时录入。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 杨玫）
[ 责任编辑：席倩倩]
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