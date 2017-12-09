中国一拖船电柴油机登上“世界屋脊”

新年伊始，中国一拖传出喜讯：刚刚过去的2017年，中国一拖柴油机公司船电事业部在我国西南地区实现发电机组的市场突破，销售台数和销售收入都创下新纪录，分别占柴油机公司船电销量和销售收入的31.5%、35%。

船电西南柴油机销售业务是中国一拖柴油机公司发电机组的销售空白。为了打开该市场，营销人员不惧高原缺氧恶劣环境的影响，多次赶赴拉萨、昆明、成都等地开展调研考察，深入区域机组生产企业、经销商、施工工地等，在一个月的时间里，走访了近30家单位和经销商。在充分调研的基础上，制定区域营销战略，以代理商模式进入拉萨、昆明市场。

拉萨属于高原地区，对柴油机性能要求很高，特别是自然进气柴油机，如果性能不达标，柴油机会因进气量不足而无法正常工作。中国一拖柴油机公司营销人员敢打敢拼，协同产品部、技术中心人员实地调研，重点针对高原型柴油机使用要求，经过技术部门反复论证及样机市场验证，在较短时间内开发出一款高原型柴油机，并根据试验反馈情况对产品进行了多项改进，满足了市场需求。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 陈大鸣）