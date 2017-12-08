洛阳片区完成首单进口食品化妆品进口商备案

几天前，洛阳尧雅进出口贸易有限公司总经理徐力来到河南自贸区洛阳片区综合服务大厅检验检疫窗口，提交了进口食品化妆品进口商备案申请。洛阳出入境检验检疫局受理完成后随即提交国家质检总局终审。当天，国家质检总局通过终审并给予发布。这是河南出入境检验检疫局将进口食品化妆品进口商备案业务权限下放后，洛阳片区综合服务大厅检验检疫窗口受理的首单进口食品化妆品进口商备案。

进口食品化妆品进口商备案是我国进口食品化妆品必备的备案之一。为服务自由贸易试验区建设，落实国务院“放管服”改革要求，促进河南进口食品化妆品贸易便利化，河南出入境检验检疫局从去年11月1日起在河南自由贸易试验区郑州、开封、洛阳三个片区试点开展进口食品化妆品进口商备案业务。

此前，外贸企业办理进口食品化妆品进口商备案，需要到位于郑州的河南出入境检验检疫局申请办理。如今，自贸区检验检疫窗口在校对申请企业提交的材料并审核通过后，直接提交至国家质检总局进行终审，不再需要通过省级审核，避免企业多跑路，提高办事效率。

洛阳片区综合服务中心检验检疫窗口工作人员介绍，洛阳片区进口食品化妆品进口商备案业务的开展，优化了办事流程，提高了办事效率，极大方便了洛阳片区外贸企业相关业务的办理。截至目前，河南出入境检验检疫局已将CCC产品免办、原产地签发、出口食品生产企业备案、进境动植物及其产品审批、出入境特殊物品卫生检疫审批和进出境动物及其产品生产、加工、存放单位注册登记等权限分批下放自贸区检验检疫机构。今后，洛阳出入境检验检疫局将充分利用自贸区的开放平台，探索业务事项创新，不断提高服务水平，让企业在检验检疫部门办理的各项业务更加便捷高效，更多地享受到自贸区的政策红利。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 王露露）