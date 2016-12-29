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高中学业水平考试12日至14日进行 洛阳市区设16个考点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-04 08:40

　　我市2016级普通高中学生学业水平考试语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物9个科目的考试，将于12日至14日进行。届时，我市将有47489名考生走进考场。

　　参加此次学业水平考试的考生，包括市区14293人、吉利区426人、偃师市4018人、孟津县3856人、新安县3697人、伊川县5321人、汝阳县3097人、宜阳县4084人、洛宁县2983人、嵩县3163人、栾川县2551人。

　　此次学业水平考试，全市共设11个考区，分别是市直考区、吉利区考区、偃师市考区、孟津县考区、新安县考区、伊川县考区、汝阳县考区、宜阳县考区、洛宁县考区、嵩县考区、栾川县考区。全市共设考点45个，其中市区16个，最大考场数为1544个(数学科目)，考生可于11日16：30—17:30看考场。(洛阳日报记者 苏楠 通讯员 侯玉平)

　　考试时间及市区考点

　　考试时间

　　12日：历史(8：00-9：30)、地理(10：10-11：40)、语文(14：30-16：30)

　　13日：化学(8：00-9：30)、生物(10：10-11：40)、数学(14：30-16：30)

　　14日：思想政治(8：00-9：30)、物理(10：10-11：40)、英语(14：30-16：30)

　　市区考点

　　洛阳理工学院附属中学(涧西区九都西路6号)

　　市第二中学(涧西区联盟路18号)

　　市第二十二中学(涧西区长春路10号)

　　市第九中学(涧西区郑州路44号)

　　市河洛中学(涧西区周山东路4号)

　　河南科技大学附属中学(南校区)(高新区华夏路2号)

　　市外国语学校(西工区九都路76号)

　　市第十九中学(西工区唐宫西路46号)

　　市第三中学(西工区中州中路211号)

　　市外语实验高中(老城区育才街1号)

　　市第一中学(瀍河区夹马营路1号)

　　市回民中学(瀍河区熙春西路7号)

　　市第二实验中学(洛龙区宜人路18号)

　　市第八中学(洛龙区龙门大道561号)

　　市第十四中学(洛龙区龙门大道832号)

　　市第一高级中学(洛龙区学府街39号)
[ 责任编辑：马佳佳]
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