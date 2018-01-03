提醒！6日到14日还可办王城公园年票卡

没赶上第一轮办理王城公园2018年年票卡的市民，不妨关注一下这则消息——

本月6日至14日，您还可携带相关证件，至王城公园正大门西侧售票处，办理该公园的2018年年票卡。2018年年票卡每张价格为60元，办理时间为每日8时至12时、13时30分至17时。

办理年票卡时，洛阳市户籍人员(含县区)须持本人二代身份证原件、2英寸近期免冠彩照一张；非本市户籍但在洛阳长期工作、学习、居住一年以上人员，除了准备上述材料，还须持暂住证或由派出所、街道办事处开具的证明。

持卡游客可于2018年1月1日至12月31日不限次数游园。年票卡仅限本人在日常开园时间使用，涂改、仿造、转借无效。

咨询电话：63263356 （洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜）