蹄疾步稳推进全面深化改革——2017年洛阳经济社会发展成就回眸之十

改革是率先发展的活力之源。随着大型政论片《将改革进行到底》的热播，“将改革进行到底”成为去年热议的话题。

市委书记李亚强调，洛阳老工业基地要焕发新活力，必须把加快推进供给侧结构性改革作为贯彻落实五大发展理念、加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的关键举措。

回眸2017年，我市聚焦已定改革事项落实、聚焦问题导向定题、聚焦配套机制完善、聚焦改革红利释放，以供给侧结构性改革为主线，推进全面深化改革在洛阳精准落地，为经济社会发展增动力、注活力。

“破”“立”“降”力度不断加大

去年，我市主要经济指标增速高于全省平均水平，规模以上工业利润增速有望连续8个月居全省第一位。

这一喜人成绩，是我市以供给侧结构性改革为主线，大力推进转型发展攻坚带来的。

上月20日闭幕的中央经济工作会议，对深化供给侧结构性改革进行了部署，提出深化要素市场化配置改革，重点在“破”“立”“降”上下功夫。

“破”——大力破除无效供给，把处置“僵尸企业”作为重要抓手，推动化解过剩产能；

“立”——大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业，积极推进军民融合深度发展；

“降”——大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本，继续清理涉企收费，加大对乱收费的查处和整治力度，深化电力、石油天然气、铁路等行业改革，降低用能、物流成本。

去年以来，我市改革蹄疾步稳，率先出台了推进供给侧结构性改革的“1+N”政策框架。去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“五管齐下”，改革力度不断加大。

围绕去产能，坚决化解过剩产能，淘汰落后产能，去除低端产能，提升优势产能。去年，我市关闭煤矿25处，化解过剩产能435万吨。

围绕去库存，抓住建设国家新型城镇化综合试点的机遇，推动房地产业持续健康发展。目前，全市房地产库存去化周期下降至7.1个月。

围绕去杠杆，实施“引金入洛”工程，通过还贷周转金、增信基金等创新金融服务，推动和帮助企业上市挂牌，不断降低融资成本，化解融资风险。去年，我市资本市场直接融资377亿元。

围绕降成本，深入推进放管服改革，推进商事制度改革，在全省率先推行企业投资负面清单管理模式，实现“三十五证合一”。去年，我市取消下放行政审批、行政职权等事项281项，新登记市场主体8.2万户，减轻企业负担40亿元。

围绕补短板，加大对基础设施、民生保障、公共服务、脱贫攻坚、环境保护等方面的投入力度。去年，我市在水利、交通、科研领域投资分别增长24.1%、52.2%和90.1%。

一方面去产能“做减法”，一方面增加优质增量“做加法”。

2017年,我市实施重点产业转型发展行动计划和五大攻坚行动。在发展壮大传统产业、改造提升传统动能的同时，大力发展机器人及智能制造、新能源、新材料等战略性新兴产业，打造新引擎。

全面深化改革延伸到各个领域

近日，洛阳国家大学科技园一名工作人员来到河南自贸区洛阳片区管委会，递交了园区第三期项目的投资项目承诺书和相关资料。接下来，洛阳片区管委会将组织规划、人防、消防等部门开展联合审查，如果审查顺利通过，项目很快就可正式开工。

洛阳片区审批速度的加快，正是企业投资项目承诺制改革的直接效果。

随着郑洛新国家自主创新示范区、河南自贸区洛阳片区的落地开花，以及国家和省赋予洛阳发展新的战略定位，我市迎来了重大政策利好的密集期。

围绕深化科技体制改革和扩大对外开放，我市推动“双区”叠加效应充分释放。去年，洛阳片区推行实施“三十五证合一”，开发“一照通”平台，实现了“一址多照”，建成洛阳跨境电商通关平台。自创区建立了考核评价、督查协调等工作制度，编制完成了自创区洛阳片区发展规划纲要(2017—2025)并通过专家论证。

以经济体制改革为牵引，我市还将全面深化改革延伸到各个领域，在重要领域和关键环节取得突破性进展：

老工业基地调整改造、推广PPP模式成效明显，获国务院通报表扬；

轨道交通申请金砖银行3亿美元贷款项目，入选2017年财政部国别规划库，为全国第一批、河南省第一个金砖银行支持项目；

大力发展沟域经济，重点培育12条沟域经济带，加快推动洛阳特色农业发展；

市中级人民法院繁简分流机制改革，被最高人民法院肯定推广；

深化人才发展体制改革出台“人才新政30条”等工作，受到省委改革办通报表扬；

…………

民生所指，责任所系；民生所向，政之所行。能否让改革红利惠及更多群众，是改革成败的关键所在。

去年，我市出台《2017年洛阳市重点民生实事工作方案》，涉及脱贫攻坚、教育、医疗卫生、就业创业、社会保障、住房改善等11个领域60个方面。

去年，我市在全省率先实现统一城乡义务教育学生“两免一补”政策，教育经费随学生流动可携带；家庭医生签约服务扎实推进，签约覆盖率达82.9%；加快城市集中供热基础设施建设，新增集中供热面积1030万平方米，集中供热普及率达70.6%。

从经济社会的喜人变化，到人民群众满满的获得感，一幅幅生动壮观的改革图景在洛阳不断呈现。

国企改革焕发生机和活力

2017年的冬天，位于涧西区的北方社区，很多居民过上了一个舒心的“暖冬”。

北方社区是洛阳北方易初公司的家属院，之前一直由该公司的动力供应部负责社区内的暖气供应。由于基础设施老化，暖气温度忽高忽低、停暖现象时有发生。去年，我市“三供一业”(供水、供电、供热、物业管理)供热改造，让北方社区2912户居民都享受到了集中供热。

作为老工业基地，我市拥有一大批国有企业。这些企业不仅要在激烈的市场竞争中谋发展，还需要投入大量的人力、物力、财力，来承担企业生活区“三供一业”和退休人员社会化管理的职能。

去年6月底，我市全面完成省属企业剥离企业办社会职能任务。8家驻洛省企全面完成“三供一业”施工改造，18家涉及退休人员在洛的省属企业全面完成退休人员社会化管理工作。目前，又有46家驻洛央企签订“三供一业”分离移交协议，29家已全面实施。

我市国有经济占经济总量43.3%。深化国有企业改革，是全市供给侧结构性改革的重点，也是难点。

去年，我市坚持一手抓配套制度体系建设，相继出台了《关于落实市委市政府推进供给侧结构性改革意见深化国企改革的工作方案》及混合所有制改革、脱钩改制、剥离企业办社会等方面共计35个配套文件；一手抓改革政策措施落地，明确了11个方面23项具体改革任务，从完善国有资产管理体制、转换国企经营机制到国企党建不断加强，国企改革正不断迈出实质性步伐。

在城投集团、国宏集团、旅发集团、水投集团、有色矿业集团等市属企业子公司层面全面试行混合所有制改革，56家市出资企业基本完成脱钩改制，妥善处置“僵尸企业”16家……随着驻洛央企、省企深化改革、转型升级，随着市(县)属企业的改革深入，我市国有企业将焕发出前所未有的生机与活力。

改革只有进行时，没有完成时。

我们深信，随着全面深化改革的纵深推进，将释放更多改革的红利，国家将更加繁荣富强，人民生活将更加美满幸福。（洛阳日报记者 李迎博）