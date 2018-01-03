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今天洛阳中雪转阴天 气温-11℃到-3℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-04 08:40

　　昨夜，一名女士在太康路边上玩雪 记者 李卫超 摄

　　“雪下大了！”昨日18时许，市区上空雪花飞舞，小记的朋友圈瞬间被雪刷屏。

　　说实话，昨日小记的心提了一整天。昨日6时许，就有朋友发来信息称“天干物燥，仍没见雪的踪影”。昨日17时许，还有人说“市区现在还不像要下雪的样子，急死人了”。

　　预报的小雪转大到暴雪，会不会如期而至？昨日13时48分，洛阳气象局官方微博称，预计随着高压脊东移，高空低槽在3日下午到夜里开始影响我市，主要降水时段在3日夜间到4日早晨，降雪等级仍预报为大到暴雪。

　　昨日16时22分，市公安局官方微信平台“平安洛阳”发文称，栾川中雪，气温低、能见度低，洛栾高速因积雪全线封闭，栾川辖区国道、省道、县乡道路均有积雪结冰，道路较滑不适合通行，全县客车全部停运。

　　中央气象台昨日18时发布暴雪橙色预警：预计3日20时至4日20时，陕西中南部、山西南部、河南大部、山东南部等地有大到暴雪，其中河南南部、湖北东北部等地的部分地区有大暴雪。

　　省气象台昨日14时35分继续发布大风蓝色预警：预计未来24小时，全省大部分地区东北风4级到5级，局部阵风6级或以上，请注意防范。

　　暴雪、寒潮加上大风，小记已想象不到天会有多冷，但是对于爱美的女性来说，下雪天，撑一把伞踏雪而行，到雪地里拍漂亮的纪念照，是件让人兴奋的事情。

　　下雪天到底该不该打伞？气象专家说，根据含水程度的不同，雪分为干雪和湿雪。干雪用手捏不成团，容易形成厚厚的积雪，被风一吹随风飞扬。如果是干雪，就没必要打伞了。湿雪含水分多，在雪层中可以明显看出有液态水的存在，容易附着在物体表面，冻结成冰。如果是湿雪，还是打伞为好。简单来讲，那些掉在衣服上一抖即落，不容易留下湿痕的雪，就是干雪，反之就是湿雪。

　　那么问题来了，今明两天我市会不会继续下雪？

　　市气象台预计，今天中雪转阴天，偏东风2级到3级，气温-11℃到-3℃；明天阴天转多云，西南风2级到3级，气温-12℃到-5℃。今天起，我市将开启“冰冻模式”，小记提醒大家注意保暖，开心赏雪，安全出行。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)

>>>>聚焦洛阳2018首场降雪
[ 责任编辑：史戎戎]
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