“气代煤”住户陈敬之：冬天家里暖和了 心里也暖洋洋的

陈敬之在打开家里的燃气壁挂炉

人物档案

姓名：陈敬之

年龄：81岁

身份：洛阳八中退休教师

对未来的美好期待：

越来越多的好政策，惠及越来越多的老百姓。作为一名退休教师，我很珍惜现在的美好生活，希望今后的生活越来越好，也祝愿国家越来越繁荣昌盛！

改变

过去烧煤过冬很受罪，现在燃气取暖真方便

气温骤降，2日，在位于洛龙区的洛阳八中家属院，81岁的退休教师陈敬之打开家里的燃气壁挂炉，一会儿屋子里就暖和了。他笑着说，2017年冬天，他家第一次用上燃气壁挂炉，还享政府补贴，他说，家里暖了起来，心里也暖洋洋的。

记者在陈敬之家看到，这是一个两室一厅的家，客厅和卧室都安装了暖气片，燃气壁挂炉安装在厨房。一打开壁挂炉，不一会儿屋子里就暖和起来。

陈敬之说，家里有4口人，以前冬天取暖要靠煤炉，脏不说，还有安全隐患，但过去孩子小，冬天不烧煤炉又不行，受了不少罪。

后来，家里装了空调，冬天取暖就全靠它，但空调运行时间长了，声音比较大，影响晚上休息，而且冬天孩子在家的时候，一开就是一天，空气不流通，对身体也不好。

政策

用燃气壁挂炉取暖，安装、使用都有优惠

去年，一听说国家有政策鼓励“气代煤”，陈敬之赶紧申请。目前，他们小区实现“气代煤”的已有16户。

去年8月，陈敬之成为小区首批“气代煤”居民，他花了万把块钱，买了燃气壁挂炉、管道以及暖气片。

记者在小区院内的一张公告上看到，“没有集中供暖的小区，购买燃气壁挂炉，政府补贴2000元”。

陈敬之说，买壁挂炉时，政府补贴了2000元。每立方米的天然气政府还贴补1元，一个冬天最多能补600元。他曾经试过开一整天燃气壁挂炉，用了13立方米天然气，一天算下来自己才花十几元钱。

更重要的是，燃气壁挂炉运行时没有声音，温度还能调节，最高能达到80℃。陈敬之平时将温度调到50℃，家里就已经很暖和了。

数据

去年7.2万户居民完成电代煤、气代煤

市发改委相关负责人说，去年，我市累计有7.2万户居民完成电代煤、气代煤，超额完成省定阶段目标任务。

对于已纳入补贴的居民，用气或者用电都有一定的优惠补贴，例如每立方米天然气政府补贴1元，每度电政府补贴0.2元，不管用哪种方式，一个采暖季最高都可补贴600元。

延伸阅读

电代煤、气代煤居民，如何享补贴？

去年，我市下发《洛阳市电代煤、气代煤工作实施方案》，符合条件的电代煤、气代煤居民，可享受政府补贴。

补贴时间：截至2018年10月底。

补贴发放范围：城市区禁燃区实施集中供气工程居民户；城市区禁燃区实施煤改气商户和纳入电代煤、气代煤民生工程项目实施清单的城乡居民户。

补贴标准：

●对城市区禁燃区内燃煤居民户实施天然气集中供气工程的，按照每户1000元标准进行燃气建设费一次性补贴。

●对城市区禁燃区内燃煤商户实施煤改气，在规定时间内报装的，按照每户3000元标准给予一次性补贴。

●对不具备集中供热条件、安装使用节能电采暖设备或燃气采暖设备取代燃煤采暖炉的城乡居民用户，按照“改造政府补贴、不足用户补齐”的原则，给予每户最高2000元补贴。（洛阳晚报记者 李砺瑾 文/图）