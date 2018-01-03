2018，洛阳向着高质量发展迈进

围绕决胜全面小康和推动高质量发展，市委经济工作会议进一步明确了2018年经济工作的主要目标，拿出了坚决打好三大攻坚战的硬措施，部署了2018年必须着力抓好的重点工作。

今年，我们将坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，抓重点、补短板、强弱项，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，促进经济社会持续健康发展。

九层之台，起于累土。只要我们凝心聚力、科学运作、真抓实干，就一定能抢抓机遇、攻坚克难，汇聚高质量发展的强大合力，更好地推动经济发展朝着质量更高、效益更好、后劲更足的方向阔步前进。

2018年全市经济工作的主要目标

经济运行保持平稳，地区生产总值增长8.5%、实际工作中力争更好一些

结构不断优化，“三二一”产业格局进一步巩固，先进制造业、现代服务业比重进一步提升，科技对经济增长的贡献率进一步提高

质量效益持续提升，一般公共预算收入增长8.5%左右、税收占比不低于70%，节能减排、环境保护等约束性指标完成省下达任务

民生持续改善，实现10万农村贫困人口稳定脱贫，城镇新增就业10万人以上，居民人均可支配收入与经济增长同步

【关键词】三大攻坚战

2018年，洛阳将围绕决胜全面小康，着力打好三大攻坚战：

防范化解重大风险

精准脱贫

污染防治

●打好防范化解重大风险攻坚战

防范化解金融风险。防范化解企业风险。防范化解政府债务风险。防范化解社会领域风险

●打好精准脱贫攻坚战

确保10万农村贫困人口稳定脱贫，栾川、洛宁、宜阳、伊川4个县脱贫摘帽。完成20304人易地扶贫搬迁任务。确保深度贫困地区群众如期脱贫。确保有脱贫任务的乡镇至少建设1个托养中心

●打好污染防治攻坚战

深入推进大气污染防治攻坚，实现减排目标。持续推进水污染防治，加快“四河同治、三渠联动”综合治理，确保城市建成区黑臭水体全部消除。建立污染地块名录，完成土壤环境信息化管理平台建设，推进土壤污染综合防治先行区建设。实施国土绿化行动、生态修复行动，打造“开窗见绿、出门进园，四季常绿、三季有花”生态城市

【关键词】实体经济

建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上。2018年，我市将围绕稳增长、保态势，持续做优做强实体经济。

●在深化供给侧结构性改革上持续发力

继续推进“三去一降一补”，重点在“破”“立”“降”上下功夫。落实制造业、服务业、种养业供给侧结构性改革专项行动方案，培育新的增长点。落实制造业增品种、提品质、创品牌“三品”战略，提升“洛阳制造”的产品层次和质量水平

●在扩大需求上持续发力

投资方面，健全项目滚动实施机制，确保428个重点项目全年完成投资992亿元。外贸方面，培育省级服务外包示范园区，力争摩托车及零部件等国家外贸转型升级基地获批。消费方面，扩大旅游、文化、康养等消费供给，培育消费热点

●在服务企业上持续发力

扩大地企合作成果，持续开展“政策落实进万企”活动。抓好国家产融合作试点示范城市建设，确保新增贷款380亿元以上

●在做大做强民营经济上持续发力

实施企业家素质提升和“小巨人”企业培育工程，推进10个小微企业工业园建设，培育省级中小企业公共服务平台，争创国家级、省级小微企业双创示范基地

【关键词】三力联动

改革推动开放带动创新驱动

“三力联动”是实现高质量发展的动力源泉。2018年，我市将持续深化改革，全面扩大开放，加快创新步伐，实现转动能、增活力

●深入推进重点改革

深化国资国企改革，加快驻洛央企“三供一业”改造分离移交，完成市属企业剥离办社会职能和16家子公司清理整合工作。深化“放管服”改革，以“市民之家”投用为契机，进一步规范行政审批事项、优化审批流程。深化投融资体制改革

●打造全面开放新格局

高水平建设自贸区，力争新进驻企业3000家以上。鼓励优势企业“走出去”，积极推动洛阳—布哈拉产业园开工建设。积极申建周山综合保税区。推进洛阳机场公司化运营，积极开辟国际航线。实施铁路货运通道“东联西进”计划，实现中亚班列、青岛班列常态化运行

●大力实施创新驱动战略

发挥自创区龙头作用，加快建设一批创新引领型工程。推进郑州大学洛阳研究院等一批新型研发机构落地建设。扩大“双倍增”行动成效，提升创新龙头企业20家，新建创新平台(载体)280个，高新技术企业突破400家。用好500亿元军民融合产业发展基金，积极创建国家军民融合创新示范区，加快建设军民融合产业园

【关键词】转型发展

坚持以“四化”为方向，大力推进“四双联动”，推动12个省定、16个市定产业转型发展，建设全国重要的先进制造业基地和现代服务业基地。

●壮大先进制造业集群

以建设“中国制造2025”试点示范城市群为契机，抓好洛阳石化炼油结构调整一期工程等129个重大项目。以银隆、格力等重点项目为引领，推动新能源汽车、智能装备产业取得新突破。实施杜康美酒行动计划和“洛阳牡丹”香烟培育创新工程。抓好重点企业“提质倍增”46个产业化项目，确保试点企业达到100家

●加快建设国际文化旅游名城

加快建设隋唐洛阳城国家历史文化公园、应天门、“两坊一街”、二里头遗址博物馆等重点项目，打造“博物馆之都”。支持白云山、重渡沟创建国家级旅游度假区。建好特色民宿示范区和汝阳杜康小镇、孟津三彩小镇等旅游小镇

●积极打造区域服务经济中心

推进现代物流重大专项，启动建设中部电商港等项目。争取引进华夏银行等5家金融机构。全面建成运营科技(金融)大市场。改造提升宏进农副产品批发等3个市场，启动疏解外迁建材大世界等5个市场，开工建设隋唐洛阳城文化旅游产品市场等5个项目

●大力发展新产业新业态新模式

落实“企业上云”计划，组建工业互联网联盟，建设智能车间和智能工厂20家。创建5个绿色工厂，打造一批绿色示范园区。培育2家至3家省级跨境电子商务示范园区，力争电子商务交易额1800亿元以上

【关键词】城乡融合

围绕抓统筹、强基础，我市将积极推进新型城镇化，建立健全城乡融合发展体制机制，大力实施乡村振兴战略。

●加快实施“一中心六组团”战略

加快“一中心六组团”快速通道建设。加快地铁1、2号线和古城快速路、王城大道快速路建设。创建公交都市，新投用308辆新能源公交车。整治提升20条重点道路、50条背街小巷

●抓好重大基础设施建设

加快三洋铁路洛阳段、龙门综合交通枢纽和动车运用所建设。加快构建“三纵三横三环”高速路网，加快尧栾西等6条高速公路建设。加快谷水、火车站枢纽建设，建成龙门长途客运南站。新增供热面积500万平方米，集中供热率78%以上

●提升县域经济发展水平

开展市直部门对口指导和央企省企支持县域发展工作。统筹百城建设提质与文明城市创建，确保偃师市首阳新区污水处理厂等40个项目竣工投用

●大力实施乡村振兴战略

制订实施乡村振兴战略规划，积极培育田园综合体，新建10个沟域经济示范区。培育15个中心镇、6个特色镇、50个美丽乡村示范点。推进“四好农村路”建设，建成200公里农村公路。积极推进“厕所革命”

【关键词】民生福祉

增强人民群众获得感幸福感，是推动高质量发展的根本目的。2018年，我市将围绕办实事、惠民生，加快实施公共服务体系重大专项，尽力而为、量力而行，办好民生实事，解决好民生问题。

●积极促进创业就业，发放创业担保贷款15亿元，新增农村劳动力转移就业2万人，培养“河洛工匠”100名

●持续提升社会保障水平，提高城乡低保和特困人员供养标准，改造农村危房2000户，新建农村幸福院200个，新增养老床位3000个

●积极推进健康洛阳建设，新建、改扩建县级医院、乡镇卫生院和村卫生室208个

●大力发展教育文化事业，新建、改扩建幼儿园76所、农村义务教育寄宿制学校114所，招聘特岗教师800名，培育全科教师250名，建成30个“城市书房”（洛阳日报记者 白云飞 整理 李银刚 马腾奔 制图）