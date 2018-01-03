2017，洛阳交出新时代首张精彩答卷

“两区叠加”效应不断显现；地铁1号线、2号线全面开工；银隆新能源产城融合产业园等一批重大产业项目集中落地；主要指标整体好于上年……

“两区叠加”效应不断显现；地铁1号线、2号线全面开工；银隆新能源产城融合产业园等一批重大产业项目集中落地；主要指标整体好于上年…… 天道酬勤，日新月异。刚刚过去的2017年，洛阳紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一主题，加快推进“9+2”工作布局落地见效，解决了一批长期想解决而没有解决的难题，办成了一批过去想办而没有办成的大事，全市经济社会呈现总体平稳发展、质量效益提升、结构调整加快、人民生活改善的良好态势，交出了学习宣传贯彻党的十九大精神的首张精彩答卷！ 发展好于上年 全市经济增长逐月逐季回升 主要指标整体好于上年 预计全年GDP增长8.8%左右同比提高0.2个百分点 一般公共预算收入增长10%左右同比提高0.9个百分点 居民可支配收入增长8.5%左右同比提高0.8个百分点 第一产业增加值、第三产业增加值、进出口 总值等指标增速也分别高于上年同期 质量好于预期 预计全市产业结构将迎来“二三一”向“三二一”的历史性拐点，有望实现“三产超二产” 规模以上工业利润总额增速有望连续8个月居全省第1位，工业利润率上升至4.5%，为2012年以来最高 六大高成长性制造业对规模以上工业增长的贡献率达68%左右，同比提高1.3个百分点 1月至11月，15家提质倍增行动试点企业利润增长近3倍，带动全市规模以上工业利润增长40.7%，高于全省30.4个百分点 支撑作用彰显 预计全年GDP增速有望高于全省1个百分点，占全省比重同比提高0.6个百分点，时隔4年之后有望回升至10%左右 前三季度，全市GDP在全国地级以上城市排第47位，扭转了2013年以来在50位上下徘徊的局面 一般公共预算收入、固定资产投资、进出口总值增速分别高于全省1个、2个和3.3个百分点，全省增长极的支撑作用正在彰显 后劲持续增强 实施“9643”合理有效投资行动计划，428个省、市重点项目完成投资1176亿元，是年度目标的1.4倍。投资110亿元的洛阳石化炼油结构调整一期工程、投资88.8亿元的大鱼沟抽水蓄能电站等一批重大项目开工建设，拉动作用、集聚效应将进一步显现 供给侧结构性改革扎实推进，化解过剩产能435万吨，房地产库存去化周期下降至7.1个月，减轻企业负担40亿元，水利、交通、科研等领域投资分别增长24.1%、52.2%和90.1% 国企改革步伐加快，城投集团等6家企业子公司混合所有制改革顺利完成，56家市出资企业基本完成脱钩改制 “放管服”改革深入推进，取消下放行政审批、行政职权等事项281项，新登记市场主体8.2万户 精准招商力度加大，全市签约亿元以上招商引资合同429个，投资总额2916.2亿元，开工率73.9%，其中10亿元以上项目80个，开工34个 政策红利不断释放 省委、省政府正式出台支持洛阳发展的若干意见，专门设立用于支持洛阳的15亿元历史文化遗址保护发展专项资金和500亿元军民融合产业投资基金，自创区、自贸区、中原城市群等国家战略规划加快落地 在自创区建设方面，“一核四区多点”空间布局初步确立，出台支持大院大所大企业创新“金十条”等46项政策 在自贸区建设方面，实行投资项目承诺制，实现“三十五证合一”，进驻企业3618家，洛阳跨境电商通关平台实现“一站式”通关，中亚国际货运班列顺利开通 创新能力持续提升 新增创新主体1102家、创新平台(载体)396个，分别是年度目标的2.8倍和1.5倍。引进创新引领型人才团队13个，新建院士工作站3个，共享院士达35名。新增省级以上创新平台、高新技术企业、省级创新龙头企业分别是2016年的2.3倍、2.8倍、1.5倍。专利申请量突破万件大关 洛阳军民融合产业园开工建设，新建军民融合特色专业园区6个，中原军民融合产业联盟会员单位超百家。中航光电新技术产业基地等47个军民融合产业项目完成投资70亿元 基础建设提速提效 ●呼南高铁豫西通道、洛阳机场三期改扩建等 前期工作取得实质性进展 ●地铁1号、2号线梯次推进 ●古城路、王城大道等主干道快速化工程压茬实施 ●境内6条高速同时在建 ●引黄入洛、引黄济瀍等重大项目顺利推进 ●故县水库引水工程全线贯通 ●洛阳机场航线通达城市增至21个 ●新街跨洛河大桥等工程建成通车 ● 405个百城建设提质工程加快实施 ●提升改造背街小巷84条 ● 9县(市)城市数字化管理平台全部建成 人民生活不断改善 全年民生支出403亿元，占一般公共预算支出的72.3%。10.36万贫困群众有望稳定脱贫，偃师市、洛龙区、伊滨区和高新区有望整体脱贫。11个领域60项87件民生实事全面兑现。新建成投用小游园51个。新增集中供热面积1031万平方米，中心城区普及率大幅提高到70.6%。解决了13.5万户边远山区群众收看电视问题。解决农村饮水安全6.45万人。建成农村公路626公里。新建改扩建农村寄宿制学校113所，新建改扩建公办幼儿园63所。新增城镇就业突破12万人，新增农村劳动力转移就业3.05万人，扶持1.9万人创业、带动6.8万人就业。 全年空气质量优良天数210天，超额完成省定任务；整治取缔“小散乱污”企业8814个；完成“气代煤”“电代煤”7.2万户；建立四级河长体系，“四河同治、三渠联动”全面启动，整治黑臭水体17条。实施主要廊道沿线绿化提升22.25万亩。（洛阳日报记者 孙自豪 整理 李银刚 马腾奔 制图）