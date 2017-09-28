洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

给力！洛阳今年将建50处小游园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-04 08:40

　　出门见绿，步行不远就有游园，随着我市街头小游园的不断增加，越来越多的市民在家门前享受到了绿色福利。

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，为了让更多市民享受到“300米见绿、500米见园”的城市生态环境，今年我市将再建50处小游园。

　　这50处小游园包括涧西区11处、西工区8处、老城区4处、瀍河区4处、洛龙区13处、伊滨区5处、高新区3处、吉利区2处。截至目前，50处小游园中，80%以上选址已确定，15%以上设计方案已确定。

　　这50处小游园有哪些亮点？请看这6个关键词——

　　●关键词 面积

　　每个小游园面积在2000平方米以上，约为5个标准篮球场大小。

　　●关键词 海绵城市

　　小游园建设需体现海绵城市理念，园内铺装推广使用透水、透气的环保型材料。同时，环保型材料铺装面积要占铺装总面积的60%以上。

　　●关键词 乡土植物

　　小游园造景以植物为主，需突出乡土植物、常绿树等，本地木本植物种类将占80%以上。

　　●关键词 绿地率

　　小游园的绿地率要占65%以上，建筑物占地面积不能超过小游园总面积的3%。

　　●关键词 区域文化特色

　　小游园内的园林建筑、景观小品要突出游园特色，展示所在区域的历史文化风貌。

　　●关键词 公厕

　　小游园内需合理设置公厕、座椅、果皮箱、体育健身器材、无障碍通道等便民设施。其中，面积在5000平方米以下的小游园，需设置座椅、广场、体育健身器材等设施。面积在5000平方米以上的小游园，需按照500米的服务半径，增加公厕、健身步道等。（洛阳晚报记者 李雨璐）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]高血压患者为啥不能多吃盐？在家量血压要注意
  • ·[健康]女性出现这五种情况，需及时做妇科检查！
  • ·[健康]骨科专家从来不做的9种姿势，你却天天在做
    		•
    打扮得漂亮就是狐狸精？
    打扮得漂亮就是狐狸精？
    打扮得漂亮就是狐狸精？
        木秀于林，风必摧之。思五官精致，个子高挑，一袭黑色羊绒大衣，配上鲜艳的黄丝巾，显得很时尚，但艳丽的外...
  • ·晨练、游城、登山……坐着公交逛洛阳可是中
  • ·春节打飞的度假去 现在就该着手订票
  • ·一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2018年洛阳第一场雪，来了！
  • 因下雪影响 洛阳部分学校明日停课
  • 航拍吉利区千亩鱼塘生态美
  • 受栾川中雪影响 洛栾高速公路全线封闭
  • 洛阳今天夜里小雪转大雪 部分地区有暴雪
  • 洛阳连续发布暴雪橙色、道路结冰橙色...
  • 洛阳人下雪天的N种玩法
  • 大雪来袭 洛阳18条公交线路临时调整
  • 河南公立医院收费方式重大变革 收费“...
  • 洛阳发布暴雪黄色预警 大部分地区降雪...
    		•
    百姓呼声
    回复：住房公积金买房能全部提取用于首付吗
    宜阳樊村昨天下午多地发生火情（组图）
    精彩图片
    嵩县、洛宁已经下雪啦！
    伊滨区新添5处小游园 ...
    洛宁：设立孝善基金 确...
    洛阳中集凌宇： 新能源...
    精彩热帖

    拳击赛之白领之夜

    雪在哪里？

    毛尖视野 洛浦游客

    株璎祥云
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605