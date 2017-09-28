给力！洛阳今年将建50处小游园

出门见绿，步行不远就有游园，随着我市街头小游园的不断增加，越来越多的市民在家门前享受到了绿色福利。

出门见绿，步行不远就有游园，随着我市街头小游园的不断增加，越来越多的市民在家门前享受到了绿色福利。 昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，为了让更多市民享受到“300米见绿、500米见园”的城市生态环境，今年我市将再建50处小游园。 这50处小游园包括涧西区11处、西工区8处、老城区4处、瀍河区4处、洛龙区13处、伊滨区5处、高新区3处、吉利区2处。截至目前，50处小游园中，80%以上选址已确定，15%以上设计方案已确定。 这50处小游园有哪些亮点？请看这6个关键词—— ●关键词 面积 每个小游园面积在2000平方米以上，约为5个标准篮球场大小。 ●关键词 海绵城市 小游园建设需体现海绵城市理念，园内铺装推广使用透水、透气的环保型材料。同时，环保型材料铺装面积要占铺装总面积的60%以上。 ●关键词 乡土植物 小游园造景以植物为主，需突出乡土植物、常绿树等，本地木本植物种类将占80%以上。 ●关键词 绿地率 小游园的绿地率要占65%以上，建筑物占地面积不能超过小游园总面积的3%。 ●关键词 区域文化特色 小游园内的园林建筑、景观小品要突出游园特色，展示所在区域的历史文化风貌。 ●关键词 公厕 小游园内需合理设置公厕、座椅、果皮箱、体育健身器材、无障碍通道等便民设施。其中，面积在5000平方米以下的小游园，需设置座椅、广场、体育健身器材等设施。面积在5000平方米以上的小游园，需按照500米的服务半径，增加公厕、健身步道等。（洛阳晚报记者 李雨璐）