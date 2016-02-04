洛阳市委经济工作会议举行 李亚、刘宛康分别讲话

做好2018年全市经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和中央、省委经济工作会议精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，坚持高质量发展的根本方向，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改革为主线，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，持续打好“四张牌”，聚焦决胜全面小康、开启现代化建设新征程，聚焦加快建设副中心、打造全省增长极，聚焦加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，抓重点、补短板、强弱项，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，保持经济社会持续健康发展。

昨日，市委经济工作会议召开。会议全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委经济工作会议精神，总结我市2017年经济工作，分析经济形势，部署2018年经济工作。

市委书记李亚、市长刘宛康出席会议并讲话。市领导李少敏、刘应安、王立林、胡衡庐、吴孟铎、赵会生、杨炳旭、娄会峰、王敬林、王琰君、尚英照、何伟出席会议并在主席台就座。

会议认为，党的十八大以来特别是进入“十三五”以来，市委认真落实中央和省委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市经济社会持续健康发展。2017年，全市上下围绕迎接党的十九大胜利召开和学习宣传贯彻党的十九大精神，加快推进“9+2”工作布局落地见效，全市经济社会呈现发展好于上年、质量好于预期、支撑作用显著提升、大事要事实现突破、保障和改善民生不断加强等特点。

会议指出，2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是我们加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标和加快建设副中心、打造全省增长极的重要一年。做好2018年全市经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和中央、省委经济工作会议精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，坚持高质量发展的根本方向，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改革为主线，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，持续打好“四张牌”，聚焦决胜全面小康、开启现代化建设新征程，聚焦加快建设副中心、打造全省增长极，聚焦加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，抓重点、补短板、强弱项，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，保持经济社会持续健康发展。

会议强调，做好2018年经济工作，必须深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想。要突出稳中求进，稳定经济运行、市场预期、民生改善、社会大局，在重点工作、重点领域、重点环节特别是调结构、转动能、转方式上取得实质性突破，以稳促进、以进固稳。要突出高质量发展，坚持以新发展理念为指引，加快建设现代化经济体系，在巩固“三产超二产”的同时，奋力迈向“消费超投资、新兴超传统”，不断增强经济创新力和竞争力。要突出思路举措的提升和落地，按照高质量发展的要求，对市委、市政府提出的发展思路举措进行丰富完善提升，“实”字当头、“干”字为先，确保正确的思路举措一抓到底、落地见效。要突出抓重点补短板强弱项，围绕推动高质量发展、更好解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，切实抓好打基础、创优势、利长远的大事要事。

会议部署了2018年重点工作。会议强调，要围绕决胜全面小康，坚决打好三大攻坚战。一要坚决打好防范化解重大风险攻坚战。强化风险防范意识，健全风险防范化解机制，坚决防范化解金融风险、企业风险、政府债务风险、社会领域风险。二要坚决打好精准脱贫攻坚战。严把标准，精准施策，抓好深度贫困县、贫困村的脱贫攻坚工作，以作风转变推进脱贫攻坚。三要坚决打好污染防治攻坚战。坚持标本兼治，扎实推进蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动”。

会议强调，要围绕推动高质量发展，着力抓好以下七项重点工作。

一要着力深化供给侧结构性改革。要持续推进“以去促优”，以法治化手段淘汰落后产能，以市场化手段化解过剩产能，以差异化手段培育优质产能；把去库存和推进人的城镇化结合起来，加快住房制度改革和长效机制建设；深化落实降低企业杠杆率实施方案，促进金融更好地服务实体经济。要持续推动转型发展，加快实施一批重大项目，推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换。要持续深化“放管服”改革，用权力“减法”、服务“加法”来激发市场“乘法”。

二要着力构建现代产业体系。要持续推进产业结构调整，抓高端、抓融合、抓集群，加快构建“五强六新五特”现代产业体系和文化传承创新体系，打造全国重要的先进制造业基地、现代服务业基地和国际文化旅游名城。要着力激发市场主体活力，积极推动国企国资改革，大力支持民营企业发展。要加快提升产品和服务质量，推动产业走向品牌发展之路。要持续深化地企合作，以良好的服务助推产业升级、企业发展。

三要着力实施创新驱动发展。要强化龙头带动，加快推进自创区、自贸区“两区同建”，加快推进军民融合深度发展。要广聚创新资源，大力实施创新主体、创新平台“双倍增”行动。要提升创新能力，大力推进自主创新、开放创新、协同创新。要加速成果转化，在打通“四个通道”、推进“四链融合”上取得新成效，实现从科技强到产业强、经济强。

四要着力形成全面开放新格局。要高水平建设自贸区洛阳片区，积极申建周山综合保税区，统筹抓好各类开放平台建设。要持续推进“565”现代产业体系精准招商，着力引进一批具有较强带动作用的龙头企业和重大项目。要拓展开放机制，构建统一开放、运转高效、公开透明、竞争有序的市场体系。要扩大开放领域，全面提升双向开放水平。

五要着力增强城镇综合承载力。要加快构建现代城镇体系，统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”。要加强基础能力建设，加快实现由交通节点城市向交通枢纽城市的转变。要推动县域经济发展，走好县域特色发展之路。

六要着力实施乡村振兴战略。要明确总体要求、目标任务、重点工作，统筹推进农村经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设，走好城乡融合发展、共同富裕、质量兴农、乡村绿色发展、乡村文化兴盛、乡村善治、中国特色减贫之路。

七要着力提高保障和改善民生水平。牢固树立以人民为中心的发展思想，加快构建公共服务体系，切实办好2018年各项民生实事。要致力保基本，在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”上不断取得新进展。要着力提品质，不断提高公共产品和公共服务供给能力和供给质量。要注重可持续，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。

会议强调，要充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，确保全市经济沿着正确方向发展，确保党对经济工作的领导落到实处。要增强“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到党中央对2018年经济工作的部署上来。要加强党的领导，认真履行党领导经济工作的职能，牢牢把握对经济工作的主动权。要提高能力水平，大兴学习之风，大兴调查研究之风。要做到“五个过硬”，以政治过硬确保正确方向，以措施过硬确保提速提效，以作风过硬确保攻坚克难，以干部过硬确保履职尽责，以保障过硬确保全面发展，为各项事业全面发展提供坚强保证。

会议号召，全市上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大精神和中央、省委经济工作会议精神，扎扎实实做好各项工作，奋力谱写决胜全面小康、开启现代化建设新征程的新篇章。

在洛其他市级领导，各县(市)区党政主要负责同志，市直各部门主要负责同志，部分企业、科研院所、高等院校、金融机构主要负责同志等参加会议。(记者 李江涛 李东慧)

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