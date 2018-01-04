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大雪来袭 洛阳近50条公交线路临时调整

　　洛阳网讯 今日6时30分，洛阳市气象台发布道路结冰橙色预警信号：预计6小时内，洛阳全市将出现对交通有较大影响的道路结冰。

　　市区公交方面，记者从洛阳市公交集团获悉，受雨雪天气影响，截至上午9时30分，部分线路调整如下：

      5路绕行夹马营路，不到东站、大小北门、民主街

      8路、69路、75路改走联盟路，不经过河科大、上海市场

      11路在牡丹广场调头，不上山

      12路走河洛路，不走洛玻城

      14路改走中州路、郑州路、联盟路、天津路，不过秦岭路、南华路、龙裕路、武汉路、西苑路

      16路白马医院调头，不到王城大道

      19路去程景华路_郑州路_西苑路到耐火厂，回程从耐火厂左转武汉路_联盟路_郑州路_景华路恢复原线。不上山

      20路去程走体育场路-中州路-夹马营路，不过金业路、新街

      21路，29路在耐火厂调头，不上山

      24路衡山桥南调头，不到道北

      27路纱厂西路王城大道口调头，不上桥

      31路改走联盟路-南昌路，不走天津路大坡、瀛洲路，不过河科大新校区

      32路南昌路右拐河洛路-南昌路-银川路，不走浅井南路、周山路。行驶到道南路后绕行洛阳站，不到道北。

      35路改走中州路-郑州路至联盟路，不走秦岭路

      39路不上洛玻城和150医院，在丰润东路河洛路口调头

      40路浅井头调头，不到中泰世纪花城

      45路改走中州路_玻璃厂路_凯旋路_体育场路_九都路恢复原线至电力医院调头，不过华山桥，不到道北

      46路在联盟路武汉路口调头，不上山

      48路平等街调头

      50路在上海市场调头，不到联盟路、龙鳞路、瀛洲路、华夏路、一五零

      52路董村调头

      55路凯旋路定鼎路不上立交桥

      59路在河洛路丰润路口调头，不到一五零

      61路在汉宫路衡山桥调头，不到310国道

      62、63、65路在李屯桥调头，不上山

      66路绕行体育场路，不过玻璃厂路

      70路改走西苑路、郑州路、联盟路、银川路、九都西路、南昌路，不上天津路大坡，不过上海市场

      83路只到麻屯南

      98路中电阳光调头

      103路耐火厂发车，不上山

      5路宏进线、38路贠庄线、68丰李线、72、73、83路常袋线、85、85邙山专线、89、92、93、97、伊滨专线、万安山专线停运

　　高速公路方面，记者从洛阳市公安局交警支队高速交警大队获悉，洛阳辖区各收费站已全部关闭。

　　汽车客运方面，记者从洛阳汽车站、锦远汽车站分别获悉，目前出市、出省的营运车辆已全部停运。此外，偃师、洛宁等县区汽车站也全部停运。

　　航班方面，记者从洛阳北郊机场获悉，受雨雪天气影响，洛阳北郊机场计划关闭至9时。

　　如有最新消息，洛阳网记者将及时跟进报道。若您想了解关于公交、高速、客车、航班最新情况，可联系洛阳市公交集团0379-63411661，洛阳市高速交警大队0379-67872168，洛阳汽车站0379-63239453，锦远汽车站0379-63195333，洛阳北郊机场航站楼服务台0379-62328666。(记者 郭瑛)

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来源： 洛阳网    2018-01-04 08:22 [ 责任编辑： 潘亮 ] 返回洛阳网首页>>
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