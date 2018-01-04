洛阳网讯 今日6时30分，洛阳市气象台发布道路结冰橙色预警信号：预计6小时内，洛阳全市将出现对交通有较大影响的道路结冰。 市区公交方面，记者从洛阳市公交集团获悉，受雨雪天气影响，截至上午9时30分，部分线路调整如下： 5路绕行夹马营路，不到东站、大小北门、民主街 8路、69路、75路改走联盟路，不经过河科大、上海市场 11路在牡丹广场调头，不上山 12路走河洛路，不走洛玻城 14路改走中州路、郑州路、联盟路、天津路，不过秦岭路、南华路、龙裕路、武汉路、西苑路 16路白马医院调头，不到王城大道 19路去程景华路_郑州路_西苑路到耐火厂，回程从耐火厂左转武汉路_联盟路_郑州路_景华路恢复原线。不上山 20路去程走体育场路-中州路-夹马营路，不过金业路、新街 21路，29路在耐火厂调头，不上山 24路衡山桥南调头，不到道北 27路纱厂西路王城大道口调头，不上桥 31路改走联盟路-南昌路，不走天津路大坡、瀛洲路，不过河科大新校区 32路南昌路右拐河洛路-南昌路-银川路，不走浅井南路、周山路。行驶到道南路后绕行洛阳站，不到道北。 35路改走中州路-郑州路至联盟路，不走秦岭路 39路不上洛玻城和150医院，在丰润东路河洛路口调头 40路浅井头调头，不到中泰世纪花城 45路改走中州路_玻璃厂路_凯旋路_体育场路_九都路恢复原线至电力医院调头，不过华山桥，不到道北 46路在联盟路武汉路口调头，不上山 48路平等街调头 50路在上海市场调头，不到联盟路、龙鳞路、瀛洲路、华夏路、一五零 52路董村调头 55路凯旋路定鼎路不上立交桥 59路在河洛路丰润路口调头，不到一五零 61路在汉宫路衡山桥调头，不到310国道 62、63、65路在李屯桥调头，不上山 66路绕行体育场路，不过玻璃厂路 70路改走西苑路、郑州路、联盟路、银川路、九都西路、南昌路，不上天津路大坡，不过上海市场 83路只到麻屯南 98路中电阳光调头 103路耐火厂发车，不上山 5路宏进线、38路贠庄线、68丰李线、72、73、83路常袋线、85、85邙山专线、89、92、93、97、伊滨专线、万安山专线停运 高速公路方面，记者从洛阳市公安局交警支队高速交警大队获悉，洛阳辖区各收费站已全部关闭。 汽车客运方面，记者从洛阳汽车站、锦远汽车站分别获悉，目前出市、出省的营运车辆已全部停运。此外，偃师、洛宁等县区汽车站也全部停运。 航班方面，记者从洛阳北郊机场获悉，受雨雪天气影响，洛阳北郊机场计划关闭至9时。 如有最新消息，洛阳网记者将及时跟进报道。若您想了解关于公交、高速、客车、航班最新情况，可联系洛阳市公交集团0379-63411661，洛阳市高速交警大队0379-67872168，洛阳汽车站0379-63239453，锦远汽车站0379-63195333，洛阳北郊机场航站楼服务台0379-62328666。(记者 郭瑛) >>>>聚焦洛阳2018首场降雪 [3] 下一页 尾页 [1] [2]