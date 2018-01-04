洛阳网讯 昨晚，洛阳城市区迎来了2018年第一场降雪。今日清晨，洛阳市气象台连续发布暴雪橙色预警信号和道路结冰橙色预警信号，提醒相关部门做好相关应急工作，市民减少不必要的户外活动。

【暴雪橙色预警信号】

2时40分，洛阳市气象台发布暴雪橙色预警信号：预计6小时内，洛阳市大部分地区降雪量将达10毫米以上，且降雪持续，对交通或者农业有较大影响。防御指南：1.政府及相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急工作；2.交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；3.减少不必要的户外活动； 4.加固棚架等易被雪压的临时搭建物，将户外牲畜赶入棚圈喂养。

【道路结冰橙色预警信号】

6时30分，洛阳市气象台发布道路结冰橙色预警信号：预计6小时内，洛阳全市将出现对交通有较大影响的道路结冰，请注意防范。

防御指南：

1.交通运输、公安等部门要按照职责做好道路结冰应急工作；

2.驾驶人员必须采取防滑措施，听从指挥，慢速行使；

3.行人出门注意防滑。(记者 郭瑛)

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