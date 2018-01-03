洛阳人盼了一天的雪终于到货啦！2018年初雪一来就这么凶猛！就在今晚8点，西工区的不少家长收到了一条通知，称明天如果雪太大，将有可能停课！具体情况明早六点半公布。

得知这一通知后，小编八百里加急，分头为各位家长打探来最新信息！

速看！

目前，市五十中已经确定明天停课一天。因下雪路面结冰，该校坡度过大，学生上下学存在安全隐患，根据恶劣天气应急预案，明天(4号)停课一天。

西工区：已制订有相应的预案，今天下发各学校。学校已通知家长，明天可能因暴雪而停课。明天早上6:30之前，会根据下雪情况，再给家长发通知。

涧西区：2日到7日期间，暴雪来袭，各学校要做好停课不停学的准备。

高新区：2日已向各校下发通知，请各地各学校提前做好应急准备，根据天气及有关预警，按照要求做好和及时调整教育教学安排，家长们可及时关注校讯通和微信群。如果停课，会在当日早晨7点之前通知家长。据了解，现在已有部分学校发布了停课通知。

瀍河区：将按照市里统一安排，看明早雪情，第一时间发布是否停课信息。

老城区：将密切关注天气变化，通过微信群短信等向师生、家长发出持续低温安全提醒。请老师和家长们保持手机通讯畅通，根据天气变化等情况，区教育局会将停课通知第一时间通知各学校、幼儿园。

洛宁县：据多名家长和网友发布信息，洛宁县已布置停课调休工作，1月4日停课一天。

那么明天到底停不停课呢？爸妈们明早睡醒了，记得赶紧瞅瞅手机通知信息哦！