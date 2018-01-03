洛阳网为您播报雪情

盼望着，盼望着，今日18时许，2018年洛阳的第一场雪终于来了！洁白的雪花仿佛一个个小精灵从天而降,在洛阳城市区的空中旋转、飞舞。

截至今日20时，洛阳辖区各高速收费站已全部关闭。

据洛阳市气象局17时发布的天气预报显示，今天夜里小雪转大雪，部分地区有暴雪，明天白天中雪转阴天，偏东风2-3级，最低气温-8到-6℃，最高气温-5到-3℃。

为确保群众安全出行，我市公安、交警、交通、气象、环卫等多个部门现已进入“战备”状态，应对此次降雪的来临。在降雪天，公交、客运、高速、航班可能都会出现临时调整，您若有出行需求，可提前拨打以下电话咨询：

洛阳汽车站 0379-63233186

锦远汽车站 0379-63195333

天鹰汽车站 18937955001

关林东站 0379-62671512

偃师汽车站 0379-67711059

新安汽车站 0379-67296080

洛宁汽车站 0379-66232018

嵩县汽车站 0379-65202110

汝阳汽车站 0379-68233110

伊川汽车站 0379-68370117

孟津汽车站 0379-67912706

宜阳汽车站 0379-68882907

吉利汽车站 0379-66925580

洛阳市公交集团 0379-63411661

洛阳市高速交警大队 0379-67872168

洛阳北郊机场航站楼服务台 0379-62328666

那么，降雪天如何安全行车？洛阳市公安局交警支队为您“支招”。

【出行前注意事项】

一、要检查车况确保车况良好，切记带上防滑链。在结冰路面、上坡打滑等情况下，防滑链最重要。

二、暴雪天气必须出行的，还要在车上备点食物，如方便面、面包、火腿肠等食品，带个可以保温的旅行杯装满热水，以备不时之需，防患于未然。

三、只要有加油站，就要确保车辆油料充足。

四、出行前提前了解路况信息，合理规划行车路线。

【出行途中注意事项】

冰雪路面使车辆制动距离加长，在冰冻及积雪路面上，轮胎与路面的附着系数十分小：正常干燥的沥青路面的摩擦系数为0.6，雨天路面摩擦系数为0.4，雪天则为0.28，结冰路面就更低，只有0.18。摩擦系数降低，刹车距离加大。例如：汽车以每小时70公里速度行驶时，在日常高速公路上的制动距离为50米，在雪路上的制动距离为117米，在冰路上的制动距离为216米。因此，冰雪天气发生的交通事故主要有侧滑、翻车、擦刮相撞和追尾。雪天行车应采取以下措施：

一、降低车速，切记不要急刹车急加速。按情报板及标志牌上预告的车速行驶，或者以时速50公里左右的速度行驶，有利于防止车辆侧滑，缩短制动的距离。

二、加大行车间距。雪天行车间距应为干燥路面的2-3倍以上。

三、多走直线少变道，一般情况下不要超车、急转弯和紧急制动。不要猛加油、猛踩刹车和猛打方向，可能会造成车辆失控。需要停车时，要提前采取措施，多用换挡，少用制动，并可以利用发动机的制动作用来控制车速，力求防止各种原因制造成的侧滑。

四、在冰雪弯道或坡道上行驶时，提前减速，一气通过。避免途中变速、停车或熄火。

五、路面结冰时，应将车辆立即驶到服务区或停车区，及时安装轮胎防滑链或换用雪地轮胎。

六、在任何情况下，始终保持挂挡行驶。在冰雪路面开车切忌急打方向盘；起步时慢抬离合缓加油；行车中保持低速平稳，保持匀速直线行驶；为防止侧滑，停车或减速时可采取降挡制动。(记者 郭瑛/文 徐文波/图)