受栾川中雪影响 洛栾高速公路全线封闭

洛阳网讯 计划今晚前往栾川方向的市民注意了，今日下午，洛阳市公安局官方微信“平安洛阳”发布雪天高速路况：目前，受栾川中雪影响，洛栾高速公路因积雪全线封闭；栾川县客车全部停运；栾川辖区国省道、县乡道路均有积雪结冰，道路较滑不适合通行。

那么，降雪天如何安全行车？洛阳市公安局交警支队为您“支招”。

【出行前注意事项】

一、要检查车况确保车况良好，切记带上防滑链。在结冰路面、上坡打滑等情况下，防滑链最重要。

二、暴雪天气必须出行的，还要在车上备点食物，如方便面、面包、火腿肠等食品，带个可以保温的旅行杯装满热水，以备不时之需，防患于未然。

三、只要有加油站，就要确保车辆油料充足。

四、出行前提前了解路况信息，合理规划行车路线。

【出行途中注意事项】

冰雪路面使车辆制动距离加长，在冰冻及积雪路面上，轮胎与路面的附着系数十分小：正常干燥的沥青路面的摩擦系数为0.6，雨天路面摩擦系数为0.4，雪天则为0.28，结冰路面就更低，只有0.18。摩擦系数降低，刹车距离加大。例如：汽车以每小时70公里速度行驶时，在日常高速公路上的制动距离为50米，在雪路上的制动距离为117米，在冰路上的制动距离为216米。因此，冰雪天气发生的交通事故主要有侧滑、翻车、擦刮相撞和追尾。雪天行车应采取以下措施：

一、降低车速，切记不要急刹车急加速。按情报板及标志牌上预告的车速行驶，或者以时速50公里左右的速度行驶，有利于防止车辆侧滑，缩短制动的距离。

二、加大行车间距。雪天行车间距应为干燥路面的2-3倍以上。

三、多走直线少变道，一般情况下不要超车、急转弯和紧急制动。不要猛加油、猛踩刹车和猛打方向，可能会造成车辆失控。需要停车时，要提前采取措施，多用换挡，少用制动，并可以利用发动机的制动作用来控制车速，力求防止各种原因制造成的侧滑。

四、在冰雪弯道或坡道上行驶时，提前减速，一气通过。避免途中变速、停车或熄火。

五、路面结冰时，应将车辆立即驶到服务区或停车区，及时安装轮胎防滑链或换用雪地轮胎。

六、在任何情况下，始终保持挂挡行驶。在冰雪路面开车切忌急打方向盘；起步时慢抬离合缓加油；行车中保持低速平稳，保持匀速直线行驶；为防止侧滑，停车或减速时可采取降挡制动。(记者 郭瑛/文 罗孝民/图)