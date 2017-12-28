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洛阳今天夜里小雪转大雪 部分地区有暴雪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-03 17:38

　　

 

　　洛阳市气象今日18时10分发布道路结冰黄色预警信号：预计12小时内洛阳全市将出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

　　洛阳网讯 “早就听闻‘雪姑娘’今日到访，可怎么还没来？2018年的第一场雪，太期待了！”今天下午，不少洛阳人通过微信朋友圈，表达自己盼雪来的心情。

　　17许，洛阳气象台发布最新天气预报：今天夜里小雪转大雪，部分地区有暴雪，明天白天中雪转阴天，偏东风2-3级，最低气温-8到-6度，最高气温-5到-3度。

　　据市气象台专家说，气象部门把下雨下雪都叫降水，降水的多少叫降水量。按24小时降水量的大小，降雪分为小雪、中雪、大雪和暴雪等多个等级。

　　小雪：24小时降水量在0.1毫米到2.4毫米。

　　中雪：24小时降水量在2.5毫米到4.9毫米。

　　大雪：24小时降水量在5毫米到9.9毫米。

　　暴雪：24小时降水量在10毫米到19.9毫米。

　　大暴雪：24小时降水量在20毫米到29.9毫米。

　　特大暴雪：24小时降水量超过30毫米。

　　此外，如果有降雪而没有形成积雪，一般称之为零星小雪。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：史戎戎]
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