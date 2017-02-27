喜讯！洛阳新增3家4A级旅游景区 A级景区总数达48家

天河大峡谷五圣峰

青要山

洛阳网讯 今日，记者从洛阳市旅发委获悉，日前，洛阳天河大峡谷景区、洛阳青要山景区、伊川县二程文化园景区顺利经过公示期，被批准为国家4A级旅游景区。据统计，截至目前，我市已有国家5A级旅游景区5家、4A级旅游景区21家、3A级旅游景区18家、2A级景区4家，A级景区数量达到48家。

据悉，2017年12月18日，河南省旅游景区质量等级评定委员会通过河南旅游政务网发布公告，对包括洛阳天河大峡谷景区、洛阳青要山景区、伊川县二程文化园景区在内的，拟确定为国家4A级旅游景区的14家景区进行公示，公示时间为2017年12月18日至24日。

天河大峡谷景区（本篇均为资料图）

据了解，天河大峡谷景区位于洛阳市栾川县，是伏牛山世界地质公园的核心景区之一。是按国家5A级景区标准打造的集旅游观光、休闲度假、避暑养生、祈福问道、探秘游乐等于一体的综合型旅游度假区。据了解，天河大峡谷景区被批准为国家4A级景区后，栾川旅游将进入“34A”时代，栾川县A级景区总数达到8家，在全国名列前茅，其中5A级景区2家，分别是老君山和鸡冠洞景区，4A景区6家，分别是重渡沟、龙峪湾、养子沟、伏牛山滑雪乐园和天河大峡谷景区。

青要山景区位于新安县，是黛眉山世界地质公园的重要组成部分、省级风景名胜区，已发展为集观光旅游、度假避暑、科普探险等于一体的综合性旅游目的地。伊川县二程文化园是在二程墓园基础上兴建的大型儒学文化园林，是融和自然景观与人文景观为一体的旅游景区，也是目前国内最具代表性的儒学文化景观之一。(记者 白银龙)