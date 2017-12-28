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洛阳人下雪天的N种玩法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2018-01-03 18:38

2017年欠下的“雪债”，2018年终于“雪债雪还”啦！

　　气象预报显示，洛阳的这场雪来势不小，估计明天，整个洛阳将被皑皑白雪覆盖，在下雪天，都能玩什么？

　　玩法 1

吃雪。请注意，根据你对自己容貌的判断，请选择吃雪姿势——

　　颜值普通（di）的吃雪是这样的 

 帅哥美女吃雪是这样的
如果，你对自己无法判断，那么可以模仿可爱宝宝吃雪姿势

玩法2
赏雪
洛阳下雪时，雪景最美的地方，当然是公园和河边了。看到下面这组图片，你会不会这样想——
我一定要出去赏雪！
我一定要出去赏雪！！
我一定要出去赏雪！！！
 
万一，万一，你忙的没空出门赏雪
比如忙着数钱（jia  ban），你可以关注洛阳网看海量雪景美图哦！
玩法3
堆雪人
下雪时，玩乐的重头戏就是堆雪人，你看，我们洛阳人多会玩儿！
 
翻翻网友们晒的雪人照片，小编只感觉自己的想象力太贫乏…… 
流氓兔雪人版
 
蜡笔小新雪人版
 
还有……还有……





 玩法4
雪地涂鸦
平常我们想信手涂鸦还得准备纸笔，下雪了，在雪地随心所欲涂鸦，多畅快啊！
在汽车上涂鸦 
 
可以教孩子，在雪地上画出雪花的形状，很有趣
这个造型涂鸦，小编深深佩服创作者汹涌澎湃的想象力啊
啥？你觉得上面这些涂鸦比较复杂，不好模仿？
那小编再给你展示一个，保证一学就会，而且哄女友或者哄娃效果杠杠滴！
看下图 
玩法5
雪景变成“水墨画”
这雪还有另外一种特别特别艺术的玩法
你知道吗？
就是，
拿着油画框，将洛阳雪景“框”入“画”中
说了这么多，面对窗户外面晶莹的冰雪世界，你，你还坐得住吗？
快去雪地里撒欢儿吧
毕竟，老天爷一年到头，下雪的天气少有啊！
[ 责任编辑：张燕]
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