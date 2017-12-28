洛阳人下雪天的N种玩法

2017年欠下的“雪债”，2018年终于“雪债雪还”啦！气象预报显示，洛阳的这场雪来势不小，估计明天，整个洛阳将被皑皑白雪覆盖，在下雪天，都能玩什么？

2017年欠下的“雪债”，2018年终于“雪债雪还”啦！ 气象预报显示，洛阳的这场雪来势不小，估计明天，整个洛阳将被皑皑白雪覆盖，在下雪天，都能玩什么？ 玩法 1 吃雪。请注意，根据你对自己容貌的判断，请选择吃雪姿势—— 颜值普通（di）的吃雪是这样的 帅哥美女吃雪是这样的 如果，你对自己无法判断，那么可以模仿可爱宝宝吃雪姿势 玩法2 赏雪 洛阳下雪时，雪景最美的地方，当然是公园和河边了。看到下面这组图片，你会不会这样想—— 我一定要出去赏雪！ 我一定要出去赏雪！！！ 万一，万一，你忙的没空出门赏雪 比如忙着数钱（jia ban），你可以 关注洛阳网看海量雪景美图 哦！ 玩法3 堆雪人 下雪时，玩乐的重头戏就是堆雪人，你看，我们洛阳人多会玩儿！ 翻翻网友们晒的雪人照片，小编只感觉自己的想象力太贫乏…… 流氓兔雪人版

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还有 还有 …… …………









玩法4 雪地涂鸦 平常我们想信手涂鸦还得准备纸笔，下雪了，在雪地随心所欲涂鸦，多畅快啊！

在汽车上涂鸦 可以教孩子，在雪地上画出雪花的形状，很有趣 这个造型涂鸦，小编深深佩服创作者汹涌澎湃的想象力啊 啥？你觉得上面这些涂鸦比较复杂，不好模仿？ 那小编再给你展示一个，保证一学就会，而且哄女友或者哄娃效果杠杠滴！ 看下图 玩法5 雪景变成“水墨画” 这雪还有另外一种特别特别艺术的玩法 你知道吗？ 就是， 拿着油画框，将洛阳雪景“框”入“画”中 说了这么多，面对窗户外面晶莹的冰雪世界，你，你还坐得住吗？ 快去雪地里撒欢儿吧 毕竟，老天爷一年到头，下雪的天气少有啊！ 我一定要出去赏雪！！