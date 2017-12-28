隋唐里坊黄金地 积善坊里名人多

积善坊位于定鼎门西第一街从南向北数第六坊，坊北是宇文恺所筑洛河大堤月陂，其址大概在现在的中国国花园内，部分被洛河河道占压。

该坊位于隋唐洛阳城的黄金地段，依河而建。这里不仅有唐玄宗李隆基及其四兄弟的“五王宅”，而且长孙皇后的亲舅舅高士廉、上阳宫建造者韦机、武则天男宠张易之等人也曾住在这里。

积善坊里“五王宅”

“积善坊中五王宅，重楼复阁辉金碧。”明代画家、诗人唐寅的这首《五王夜燕图》，真实反映了唐玄宗李隆基五兄弟在豪宅积善坊中的夜宴场景。

市隋唐史学会会长王恺介绍，武后垂拱元年(公元685年)，武则天的皇孙李隆基在洛河北边的皇宫内诞生。李隆基5岁那年，武则天建周，李隆基随父李旦迁入东宫。圣历元年(公元698年)，李隆基出阁，赐第积善坊，和他的四个兄弟同住，即为积善坊里的“五王宅”。

“17岁之前李隆基都是在洛阳度过的，其中在积善坊居住了4年，对洛阳的感情很深。做皇帝后，他也不长期住在长安，在长安和洛阳轮流住。”王恺说。

贞观名臣高士廉

高士廉何许人也？就是长孙皇后的舅舅，他也曾住在积善坊。

市文物局副研究员吴迪介绍，高士廉有才识、度量，广泛涉猎文艺、史学，很多公卿跟他交往。隋炀帝大业年间，高士廉任治礼郎。高士廉的妹妹嫁给了隋朝右骁卫将军长孙晟，生了儿子长孙无忌和一个女儿。长孙晟去世后，高士廉把妹妹和外甥、外甥女接到家里，当时长孙氏年仅8岁。后高士廉见尚未显贵的李世民才华出众，便把外甥女长孙氏嫁给他为妻，也就是后来的文德皇后。

《旧唐书·高士廉传》记载，贞观元年(公元627年)，高士廉被提升为侍中，封为义兴郡公，赐给收纳900户租税的实封。后高士廉因扣留一密封奏表获罪，被调任益州(四川一带古地名)大都督府长史。当时，蜀地民俗轻薄，人们害怕鬼怪讨厌病人，父母病情危重，大多不伺候，用棍棒挑着食物远远地递给他们吃。高士廉因势利导，使得风俗很快改观。高士廉还在秦时蜀郡太守李冰疏浚的汶江外，挖了新渠，让当地百姓大获其利。

贞观五年(公元631年)，高士廉回朝任吏部尚书，晋封为许国公。贞观二十一年(公元647年)，高士廉病逝，终年72岁，被追赠司徒等，陪葬昭陵。

韦机营造上阳宫

谈到积善坊，还有一个名人绕不过去，那就是司农卿韦机。

“上阳花木不曾秋，洛水穿宫处处流。画阁红楼宫女笑，玉箫金管路人愁。”上阳宫是唐高宗处理朝政的地方，武则天退位后一直居住在这里。而上阳宫的建造者，就是韦机。

贞观年间，韦机曾被派到西突厥。在艰苦的环境中，他扯裂衣服记录各国风俗物产，命名为《西征记》。返回后，他将《西征记》献给唐太宗。高宗时，韦机被破格升为司农少卿，兼管东都营田事务。

后韦机升任司农卿，负责建造上阳宫。但韦机建成上阳宫后，不但没得到奖赏，反而为此丢了官，因为他把上阳宫建得太奢华了，遭到狄仁杰等人的联名弹劾。最后，连韦机自己在积善坊的宅院也保不住了，归武则天红人张易之所有。

如今，上阳宫已重建为文化园并对外开放，雕梁画栋，水域丰盈，环境优美，成为市民的休闲之地。（洛阳日报记者 常书香）