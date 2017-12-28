工业遗存成文创高地 洛城记忆显别样魅力

苏援文化体验中心的建筑新旧融合、别有情致

八里唐文创产业园

红砖小楼错落有致，各色涂鸦栩栩如生，前卫的雕塑、复古的小店随处可见……近年来，在老旧厂房基础上建设的文化创意产业园越来越多，游走其间，时尚复古的气息扑面而来，是市民休闲娱乐的好去处。

如今，在洛阳已经初具规模的文化创意产业园不在少数，这些老厂房在“腾笼换鸟”的同时，实现转型升级，有里有面又有范儿。

里外

苏援文化，难说再见

涧西苏式建筑群是“一五”期间，由苏联援建的带有苏式建筑风格的工厂车间、职工住宅以及各种配套设施等。十号街坊，可以说是具有代表性的苏式建筑群之一。如今，里外文创产业园就依托这些“苏援”元素，形成了一片工业遗址保护街区。不久前，“洛阳记忆”主题展在十号街坊里外苏援文化体验中心举行，缝纫机、黑白电视等200件老物件集中展出，吸引了不少市民前来怀旧。

未来，该区域将改造成集展览、交流、融合办公于一体的文化艺术体验空间。此外，距离十号街坊不远的北九号街坊将于今年上半年与市民见面。里外文创产业园运营总监吕晓峰介绍，北九号街坊的改造方案持续了近一年的时间，以“修复原貌，改变现状，创新创意”为原则，对建筑进行适应性改造，这里将成为集创业创意办公空间、联合办公、街区商业、青年公寓、艺术活动、文化交流于一体的上海市场“新街坊”。

八里唐

洛阳的“798”艺术街区

八里唐文创产业园是对原洛阳明花洗涤剂股份有限公司的闲置厂房进行开发建设而成。一说起八里唐，许多人会首先想起北京的“798”，它们都具备艺术公园的特质。园区内创意涂鸦、废弃厂房、老式火车等元素交织，成为许多文艺青年的摄影基地。去年，八里唐已经做出很多知名的品牌活动，如糖·TOWN音乐节、汽车特技表演等。

目前，八里唐一期以文化旅游、创意办公、展览策划、休闲娱乐为主，已入驻商家三十余家，其中有画廊、众创主题咖啡厅、互联网创业餐吧、摄影工作室等。二期以运动拓展、亲子采摘为主，目前已建成采摘果树区、休闲运动区等基础设施，不过，受洛阳地铁2号线刘富村车辆编组站规划影响，八里唐项目总体规划还将调整。

今年，八里唐计划围绕旅游集散地、礼物集散地、儿童娱乐配套三大板块进行布局，形成大型文化创意聚落。

大北门

充满生活气息的文化公园

大北门文化产业园为原洛阳军区军械所和洛阳机床厂旧址。园内有大量上世纪五六十年代的工业厂房建筑，其中1950年建造的砖要结构的建筑就有3000多平方米，是洛阳现代工业的先驱和古都洛阳现代工业文明的重要遗存。

为让这些有历史意义的工业旧址不被毁灭，大北门产业园将该地块的开发定位于旧址保护、园林风貌、文化休闲为主题的庭院综合体，计划用“一路三巷一水系”将其贯穿成一个大花园，依据地块的工业建筑格局设置商务宾馆服务区、酒吧风情服务区、主题酒店服务区、影视娱乐服务区、竞技健身服务区、洗浴养生服务区、特色小吃服务区、私人会所服务区、精品小店服务区9大功能服务区，打造融休闲、文化等于一体的旅游品牌。

天心

综合文化艺术广场

位于老城区的天心文创园毗邻隋唐洛阳城国家遗址公园，这里的10栋苏式主厂房、2栋办公楼和若干功能性建筑予以保留，并依托厂区内风格独特的苏式厂房，打造集文化艺术广场、文化主题酒店、体育文化公园、婚礼文化主题公园、文化艺术村、汽车文化公园、VR潮流科技馆、时尚文化消费区、餐饮休闲区等于一体的大规模集群化文化产业园。目前，园区内部分店铺已开门营业。

记者手记

时间偷走的一切,终有一天,它将会以另一种方式还给你。随着社会不断发展，邻里街坊、熟门熟院的工作圈、生活圈，逐渐被同质化、生硬、压抑、陌生的门禁与高楼所替代，人们会不经意间念旧，怀念那些年的“慢生活”，愿意将更多的注意力放在城市历史文化遗产上。

这几年，洛阳有越来越多的团队投身到文创新空间的开发中，对于老建筑不再盲目地夷平、推倒，这让市民感到欣慰和兴奋。这些见证了城市文明进程的老建筑，是帮助未来的人们认识历史的重要踪迹和线索，不仅应该被认为是未来城市的一部分而被保留，更应该为这个时代展现出它们的魅力，召唤更多的人投身其中。

这些城市新空间的运营绝非改造装修那么简单，也绝非可以复制与粗糙翻建，对外不断汲取营养，对内自我迭代升级，才能更好地传承历史文脉，在保护中发展，在发展中保护。（洛阳晚报记者 邱明/文 杜武/图）