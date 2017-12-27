洛城洛城何日归，

故人故人今转稀。

莫嗟雪里暂时别，

终拟云间相逐飞。

——唐·刘禹锡《醉答乐天》

唐大和五年(公元831年)十月下旬，60岁的刘禹锡由礼部郎中、集贤殿直学士转任苏州刺史，赴任途中在洛阳停留了15天。在洛阳，他与60岁的白居易朝夕相伴，赋诗饮酒，临别时白居易在福先寺设宴送行。

是日，大雪纷飞。席间，白居易吟诗一首《醉中重留梦得》：“刘郎刘郎莫先起，苏台苏台隔云水。酒盏来从一百分，马头去便三千里。”

今日一别，咱俩不知何日才能相见？白居易好惆怅、好伤感。

刘禹锡酬诗一首，就是这首《醉答乐天》。

洛阳啊洛阳，今日一别，何日我才能归来？朋友啊朋友，已经一个个离世而去。老白啊老白，这次离别是暂时的，莫要嗟叹。来日啊来日，我们总会在云间比翼齐飞。

与白居易诗的感伤相比，刘禹锡的诗多了一分旷达。纵观这两位诗人的唱和，好像从来都是这样。

5年前，白居易因为眼病不做苏州刺史了，刘禹锡也从和州离任，两个人相遇于扬子津。在宴席上，白居易引杯添酒，把箸击盘，高声赋诗《醉赠刘二十八使君》，诗中感慨刘禹锡屡被贬谪：“举眼风光长寂寞，满朝官职独蹉跎。亦知合被才名折，二十三年折太多。”

刘禹锡即席作诗《酬乐天扬州初逢席上见赠》，写出了那句流传千古的“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，表达的仍是乐观精神。

惺惺相惜的两个人最终还是聚在了一起。开成元年(公元836年)，刘禹锡改任太子宾客，分司东都(洛阳)，此时的白居易为太子少傅，也分司东都。

自此以后，两个人优游洛城山水，诗酒唱和，欢度晚年。

会昌二年(公元842年)，71岁的刘禹锡卒，4年后，75岁的白居易病逝，唐代伟大的两颗诗星，先后在洛阳陨落。（洛阳晚报记者 陈旭照）