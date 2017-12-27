“请叫我‘神探’”：赃物没起获怎么能结案呢

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提起古代神探，尤其是沾点儿“洛阳气”的神探，大家首先想到的是狄仁杰。不错，狄仁杰算一个，历史上有他一年审理1.7万余起积压案件且事后无一人喊冤的记载。

除了狄仁杰，洛阳还有其他神探吗？当然有，他们断案的故事也相当精彩。自今日起，请看“请叫我‘神探’”系列故事。

——编者

开篇讲的第一位神探，是北宋的向敏中。他可是个名臣，一生两次拜相，《宋史》称其“多智，晓民政，善处繁剧，慎于采拔”。他去世时，宋真宗亲自参加他的葬礼，伤心痛哭，并为其辍朝三日。

成就向敏中神探声名的，是一桩凶杀案。此案发生在洛阳，其时，向敏中任河南府知府兼西京(洛阳)留守。

不让进屋，“就让我住在屋外的车里吧”

北宋某年某月某日，洛阳某村，某个傍晚，一户村民家里忽然来了一个和尚。原来，和尚赶远路，路过此村，见天色已晚，便来村民家求宿。

生人一个，村民不许他进家。不能进屋，和尚很郁闷，见屋外停着一辆车子，车子有车厢，便再次恳求道：“那就让我住在屋外的车里吧。”村民答应了。

夜半时分，变故发生，有个强盗潜入村民家，将女主人扛在肩上(估计女主人已经被打晕或被杀死)，手里提着一个包袱(估计里面是抢来的财物)，翻墙逃了。这一幕，正好被久久难以入睡的和尚看了个清清楚楚。

吓出一身冷汗的和尚心想：“我是在主人不想收留的情况下恳请在此借宿的，明天主人发现丢了媳妇、失了财物，肯定要将我扭送到官府。为了不惹祸上身，我还是赶紧走人吧。”

“扔尸体的时候不小心，我也掉到井里了”

和尚连夜逃走，不敢走大路，怕留下痕迹被人追上，只敢走在荒草丛中。因为路不熟，加上紧张，和尚走得很狼狈，一不小心掉入一口枯井。

这还不算倒霉，更倒霉的是，他掉到井底，看到先前被强盗掠走的女主人也在井底，没了气息，显然被杀害了。

井深壁滑，和尚爬不上去，半夜的荒野，呼救也没人听见，更何况身边还有个死人。就是叫来人，面对质问，和尚又该如何解释？

和尚万念俱灰，只有待在井底听天由命。

第二天天亮，发现妻失财丢的村民叫上几个乡亲，一路循迹找来，发现了枯井，捞出和尚和死了的村妇。

和尚被扭送到县衙，刑具一上，马上招供：“是我杀的人。我跟那个村妇早有私情，昨天之所以要住在她家，是想引诱她跟我一起私奔，后来害怕事情败露，我就把她杀了，扔到井里。因为天黑，扔尸体的时候不小心，我也掉到井里了。盗取的财物掉到井旁边了，我也不知道被谁拾走了。”

凶手服法，河南府上下都认为向敏中“神”

和尚杀人案，县里觉得审理得很清楚，没有一点儿毛病，就上报到河南府。河南府的其他人也觉得没问题，只有知府向敏中总觉得不对劲儿：“赃物没起获，怎么能结案呢？”

细心的向敏中提审和尚，连审数次，和尚都坚持说自己杀了村妇。“我前生欠她一条命，现在该偿还了，这是天意，我没啥可为自己辩解的。”

和尚越坚持，向敏中越怀疑。他继续提审和尚，和尚被感动，说出了实情。

听完和尚的叙述，向敏中悄悄派出几个手下，让他们秘密访查真正的凶手。

这天，向敏中手下的一个人来到一家小店。老板娘不知道他是官府的人，闲聊中就问：“也不知道和尚杀人案现在是啥情况？”

这个人回答：“昨天已经公开处决和尚了。”

老板娘叹息地说：“现在如果抓到真正的凶手，后果会咋样？”

这个人回答：“已经有人被当成凶手杀了，即使真凶出现，官府也不会过问了。”

老板娘说：“哦，其实杀人的是村里的一个年轻人。”

问清详细住址后，向敏中手下的人立刻进村，将毫无防备的年轻人抓了个正着，赃物也被起获。

年轻人认罪服法，和尚无罪释放。向敏中呢，“一府咸以为神”。（记者 陈旭照）