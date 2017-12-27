嵩县、洛宁已经下雪啦！

洛宁县下雪了

洛阳网讯 嵩县下雪了，洛宁下雪了……今天一早，洛阳部分县区发来“捷报”——我市2018年的第一场雪已经拉开帷幕！

今早推开门，您是不是被冻着了？据了解，昨天21时40分洛阳市气象台发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时我市大部分地区最低气温将下降8℃或以上，并伴有4级左右东北风，5日早晨最低气温可达-11℃到-9℃。断崖式的降温来袭，您可要注意防寒保暖哟。

记者从洛阳市气象台获悉，预计本周二到周四有一次暴雪天气过程，周末将另有一次小到中雪天气。今天白天到夜里，全区小雪转大雪，部分地区有暴雪，偏东风3级左右，最高气温0℃左右，最低气温-7℃到-5℃。(见习记者 谢娜娜/文 通讯员 韦萃/图)