上半年洛阳有多场招聘会 瞅准目标早准备

找一份心仪的工作，应该是不少人的新年愿望。《洛阳晚报》告诉您一个实现愿望的好机会，市人力资源市场日前发布了2018年上半年主题招聘会时间安排，快来看看有没有您感兴趣的。

找一份心仪的工作，应该是不少人的新年愿望。《洛阳晚报》告诉您一个实现愿望的好机会，市人力资源市场日前发布了2018年上半年主题招聘会时间安排，快来看看有没有您感兴趣的。 ●时间表 2月22日至3月8日2018年春风行动暨就业援助月大型招聘活动 3月8日洛阳市“三八”节女子专场招聘会 3月10日“销售为王”市场营销类人才专场招聘会 3月17日洛阳市房产、建筑、机械、制造类招聘会 3月24日2018“英才有约”管理型人才综合招聘会 3月31日洛阳市营销、策划、财会、金融类人才招聘会 4月14日至15日洛阳春季高校毕业生就业洽谈会 4月21日“销售为王”市场营销类人才专场招聘会 4月28日洛阳市网络、电子、软件、科技类招聘会 5月5日洛阳市民营企业人才招聘洽谈会 5月12日洛阳市产业集聚区与高校毕业生就业洽谈会 5月26日“有才你就来”大型综合招聘会 6月9日销售为王市场营销类人才专场招聘会 6月23日洛阳市营销、策划、财会、金融类人才招聘会 6月30日“英才零距离”大型综合招聘会 ●参会地点 市人力资源市场招聘大厅(洛阳会展中心二楼)。 ●参会方式 如果您是求职者：招聘会现场报名； 如果您是招聘者：可电话预约或微信报名(首次参会除外)，即日起可预订2018年首场招聘会席位。 ●乘车路线 可乘28路、31路、35路、39路、57路、62路、63路、70路公交车，在会展中心附近下车。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 周旗）