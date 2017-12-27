今起，洛阳27、40、45路公交临时调线

《洛阳晚报》记者昨日从市公交集团获悉，由于珠江路与延安路交叉口封闭施工，附近道路双向禁止左转，从今日起，途经这里的公交线路临时调整，请您乘车时稍加留心。

具体调整信息如下——

27路

去程从西苑路长安路路口公交站发车，沿原线行至珠江路与延安路交叉口后，改走延安路、中州西路、长春路恢复原线；回程从飞行学校公交站发车，按原线路运行。

40路

去程从洛阳站公交站发车，沿原线行至中州西路与黄河路交叉口后，改走黄河路、辽宁路、珠江路恢复原线；回程从瀛洲路天津路路口公交站发车，按原线路运行。

45路

去程从西关公交站发车，沿原线行至珠江路与辽宁路交叉口后，改走辽宁路、丽新路、景华路恢复原线；回程从杨冢公交站发车，与去程运行线路一致。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 王斐）