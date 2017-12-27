天冷水管易冻裂 用水方面遇问题可拨打这些服务电话

持续的严寒天气极易造成水管水表上冻、冻裂。洛阳北控水务集团有限公司相关技术人员表示，一旦家中的水管、水表上冻，可根据材质不同采取以下方法解冻——

镀锌钢管上冻：可用温水浇淋，特别是弯头处，也可用电吹风等烘烤，忌在同一位置长时间烘烤，以免造成水管破裂。

铝塑管、PVC管、PE管、PPR管等上冻：可先用热毛巾包裹，再用温水从水龙头处开始沿支管慢慢浇淋，忌用火直接烘烤或用开水急烫。

水表上冻：可使用不超过60℃的温水浇淋，忌用火烘烤或用过热的开水直接浇淋，忌用硬物敲打。

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