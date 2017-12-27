嵩县获两项国家级荣誉

近日，记者从市民政局获悉，嵩县成功获得首批全国农村幸福社区建设示范县、首批全国农村社区治理实验区两项国家级荣誉。

全国农村幸福社区建设示范创建活动自2016年8月启动，经自愿申报、考察推荐和遴选验收等环节，民政部将23个县(市、区、旗)、7个乡(镇)、104个村(农村社区)确定为首批全国农村幸福社区建设示范单位，嵩县为我省唯一获得该荣誉的县。

此外，嵩县以“探索贫困地区农村社区治理路径，推动农村社区治理与精准扶贫有机结合”为实验主题，被民政部确定为首批全国农村社区治理实验区，实验期为2018年1月至2021年1月。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 张效纲 赵信）