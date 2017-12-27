买虚拟礼物给孩子刷票 妈妈七百多元打水漂儿

两种买礼物刷票页面(手机截图)

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不少市民的微信都收到过各种“萌宝”评选活动的投票链接，有的市民还给孩子报名参加过这类活动。殊不知，此类活动可能是不法分子的圈钱游戏，他们抓住家长想让孩子获奖的心理，诱导家长购买虚拟礼物进行刷票，把家长的钱搂进自己的腰包。《洛阳晚报》记者经过多日调查，为您揭秘“萌宝”大赛背后的猫儿腻。

案例 花钱买“礼物”给孩子刷票，结果她上了当

安女士7岁的女儿苗苗在西工区一所小学上一年级。

一个多月前，苗苗所在的午托班举办了一个名叫“最萌宝贝”的微信评选活动。听说午托班里的50多名孩子都报名参加了这个活动，安女士也给苗苗报了名。

“我把微信上的投票链接发给同事和朋友，让他们帮我拉票，但4天过去了，孩子才得了130多票，在57名参赛的小朋友中排到30多名。”安女士说她见排名第一的小朋友有1000多票，并看到点击投票页面右下角的“礼物”按钮，会弹出一个“送礼物”页面，里面有“聪明、健康、自信”等虚拟礼物，最便宜的“聪明”标注为5点，标价5元，可买15票；最贵的“自信”标注为500点，标价500元，可买1500票。

“花1元钱可以买3票，我就买了300票。”安女士说，虽然苗苗的票数有400多票，但排名仍不领先，她问了其他参加活动的孩子家长后才知道，花钱买“礼物”刷票的不止她一个。安女士一心想为苗苗争取到第一名，于是又先后花了600多元购买“礼物”。活动结束时，虽然苗苗有2600多票，却只获得第四名。获得第一名的那名小朋友的票数高达5200票。

最终，苗苗得到的奖品是一个儿童滑板，安女士上购物网站查询得知，这个滑板值30多元。“相当于花700多元买了个30多元的滑板，我觉得被骗了。”安女士说。

还原 有人主动联系策划网络评选活动，不收费且免费提供奖品

2017年12月26日下午，记者找到这家午托班的负责人孙女士。孙女士说，虽然这次“最萌宝贝”评选活动是午托班组织的，但实际上是一家网络公司在具体操作。原来，2017年11月8日前后，一名外地女子给孙女士打来电话，说她所在的网络公司可以帮孙女士的午托班组织一次网络评选活动，不用孙女士出任何费用，活动奖品也由该公司免费提供。

“我觉得不用花钱就能组织活动，孩子们还能得到奖品，午托班也能借此免费宣传，就应了下来。”孙女士于是按照对方的要求，把午托班的57名孩子的照片和姓名通过微信发给对方，很快，孙女士就收到了对方制作的评选活动网页链接。

后来，获奖小朋友们的家长向孙女士反映，他们收到的奖品都很“山寨”，一等奖奖品虽然是个平板电脑，但价值仅两三百元，二等奖奖品是儿童滑板，三等奖奖品是小夜灯，都不值钱。

调查 诱导家长买“礼物”刷票，这些钱流进了不法分子腰包

昨日上午，记者在网上输入“萌宝、微信评选、投票”等关键词，搜到很多做此类推广活动的网络公司。记者以某舞蹈班负责人的身份联系上其中一家公司，得知记者想做微信评选活动，一名年轻女子说，他们不收任何费用，并且免费提供活动所需奖品，记者只需把舞蹈班孩子们的照片和姓名发给她即可。如果参加评选的孩子超过50人，一等奖奖品是平板电脑，如果参加评选的孩子少于50人，一等奖奖品是轮滑鞋。“这不是绝对的，我们也看总投票数，要是第一名的票数超过5000票，我可以向公司申请把一等奖奖品换成平板电脑。”她说。

记者询问对方如何盈利，这名女子说，他们有多种盈利渠道，一种是在投票页面设置广告，通过赚流量获利，另一种是靠出售虚拟礼物收费，家长可以通过购买“礼物”给孩子刷票，这些钱会直接转到公司的账户。

“放心，家长们都想让自己的孩子获得第一名，不会在乎买‘礼物’的钱。如果总的投票数够高，我们公司可以单独送你一台平板电脑。”听记者说“再考虑考虑”，这名女子急忙补充道。

提醒 教育部门发文规范校园网络投票活动，非正规活动家长谨慎参加

类似的网络投票活动已引起教育主管部门重视。2016年12月30日，教育部办公厅下发《教育部办公厅关于规范校园评先选优网络投票活动的通知》，要求切实加强校园网络投票活动的规范管理，明确界定校园网络投票活动的内容和范围，坚持“非必要不举办”的原则，抵制低俗化、娱乐化、商业化倾向的网络投票活动。

“微信上的一些‘萌宝’评选投票缺乏合理依据，没有实际意义，不仅是家长们的“烧钱游戏”，也是不法分子的圈钱游戏。”南昌路派出所民警说，投票软件的实际操控者通过诱导家长购买虚拟礼物，从中获利，这种行为涉嫌违法。有些家长发现，即便花数千元购买虚拟礼物刷票，自己的孩子仍拿不了第一名。为啥？在“不让孩子输在起跑线上”的心理作用下，家长们会争相砸钱刷票，这些钱最终都落入了不法分子的腰包。另外，不法分子可能在后台随意更改第一名的得票数，“即便你花再多的钱，也不可能得到第一名”。

警方提醒，参加类似的“萌宝”评选活动，不仅可能钱财被骗，还可能泄露个人信息。因此，家长们在参加微信上的各类评选、投票活动时，一定要核实活动是否正规，不要填写个人身份证号、银行卡号等信息，慎点不明链接，更不要盲目砸钱刷票，中了不法分子的圈套。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群）