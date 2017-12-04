“织围巾送温暖活动”续：居民匿名捐毛线 背后故事很暖心

社区工作人员在给孩子们送围巾

“围巾真暖和，我很喜欢！”元旦前夕，在西工区启音聋儿语言康复中心，40多个孩子每人都收到了新年礼物——一条崭新的围巾。给他们送礼物的是涧西区江东社区的工作人员，为了早点儿织好围巾，大伙儿忙活儿了好几天。

织这么多围巾需要不少毛线，这些毛线是从哪儿来的？这得从前不久《洛阳晚报》记者接到的一个匿名电话说起。

一位陌生居民来电称，家里有点儿旧毛线想捐出去

您还记得上月中旬本报发起的“织围巾，送温暖”活动吗？当时，本报面向全市征集热心居民，邀请他们免费领取爱心机构提供的毛线并织成围巾，送给困难群众。

活动启动的第二天，一位陌生女士打来电话，说：“家里有点儿旧毛线，我想捐给需要的人。”她告诉记者，这些毛线自己用不着了，希望能够给他人送去温暖。

记者几经询问，对方一直不肯透露自己的姓名，只说是涧西区江东社区的居民。凑巧的是，江东社区正是此次“织围巾，送温暖”活动的参与社区之一，于是记者将这支“爱心接力棒”交到了社区工作人员手中。

居民送到社区的毛线有两大箱，全是新的，花色也很多

“这位居民捐的毛线有两大箱呢！全是新毛线，花色也特别多。”提起送毛线的事儿，江东社区负责人印象挺深刻。

她说，这位居民是让自己的儿子把毛线送到社区的。当他送来第一箱时，工作人员就想拉着他拍张照片好好表扬一下，对方连声说“还有呢，下次再说”，婉言拒绝了。“第二次，一大早不到8点，我们刚开门，他就来了，放下就走。”该负责人笑着说，经过清点，对方捐赠的毛线足有十几斤。

爱心毛线送来了，送温暖的心愿就得抓紧实现。社区工作人员组织党员和居民志愿者一起织围巾，可是直到83条围巾全部织好，大家仍不知道这位热心居民的姓名。

这些毛线是专门买的，捐赠者一家人多年来都热心公益事业

随后，记者和这位捐赠毛线的居民取得了联系。“我让我儿媳妇跟你说吧！”几番推辞之后，这位自称姓周的女士笑着对记者说。

“其实那些毛线是我们专门买的。”周女士的儿媳妇、今年29岁的田杉说，上月中旬，婆婆从《洛阳晚报》上看到“织围巾，送温暖”的活动报道后，当天晚上便和家人商量做点儿力所能及的事情奉献爱心，最后他们一致决定购买毛线。

田杉和爱人在关林市场经营儿童文具、本册的批发生意已经快10年了，正因为如此，他们在挑选毛线花色时更偏向于儿童喜欢的色系。事实上，这并非周女士全家第一次参加公益活动，多年来，他们不仅热心帮扶困难群众，还匿名捐赠过米、面、油等不少物资。

“收到围巾，孩子们高兴极了，请替我谢谢热心的晚报读者。”启音聋儿语言康复中心负责人李鲜会打电话对记者说。

江东社区负责人告诉记者，社区工作人员将把剩余的40条爱心围巾分发给辖区困难群众和周边的环卫工人，让爱心温暖更多人。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 吴雅莉 文/图）