洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“织围巾送温暖活动”续：居民匿名捐毛线 背后故事很暖心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-03 08:43

　　社区工作人员在给孩子们送围巾

　　“围巾真暖和，我很喜欢！”元旦前夕，在西工区启音聋儿语言康复中心，40多个孩子每人都收到了新年礼物——一条崭新的围巾。给他们送礼物的是涧西区江东社区的工作人员，为了早点儿织好围巾，大伙儿忙活儿了好几天。

　　织这么多围巾需要不少毛线，这些毛线是从哪儿来的？这得从前不久《洛阳晚报》记者接到的一个匿名电话说起。

　　一位陌生居民来电称，家里有点儿旧毛线想捐出去

　　您还记得上月中旬本报发起的“织围巾，送温暖”活动吗？当时，本报面向全市征集热心居民，邀请他们免费领取爱心机构提供的毛线并织成围巾，送给困难群众。

　　活动启动的第二天，一位陌生女士打来电话，说：“家里有点儿旧毛线，我想捐给需要的人。”她告诉记者，这些毛线自己用不着了，希望能够给他人送去温暖。

　　记者几经询问，对方一直不肯透露自己的姓名，只说是涧西区江东社区的居民。凑巧的是，江东社区正是此次“织围巾，送温暖”活动的参与社区之一，于是记者将这支“爱心接力棒”交到了社区工作人员手中。

　　居民送到社区的毛线有两大箱，全是新的，花色也很多

　　“这位居民捐的毛线有两大箱呢！全是新毛线，花色也特别多。”提起送毛线的事儿，江东社区负责人印象挺深刻。

　　她说，这位居民是让自己的儿子把毛线送到社区的。当他送来第一箱时，工作人员就想拉着他拍张照片好好表扬一下，对方连声说“还有呢，下次再说”，婉言拒绝了。“第二次，一大早不到8点，我们刚开门，他就来了，放下就走。”该负责人笑着说，经过清点，对方捐赠的毛线足有十几斤。

　　爱心毛线送来了，送温暖的心愿就得抓紧实现。社区工作人员组织党员和居民志愿者一起织围巾，可是直到83条围巾全部织好，大家仍不知道这位热心居民的姓名。

　　这些毛线是专门买的，捐赠者一家人多年来都热心公益事业

　　随后，记者和这位捐赠毛线的居民取得了联系。“我让我儿媳妇跟你说吧！”几番推辞之后，这位自称姓周的女士笑着对记者说。

　　“其实那些毛线是我们专门买的。”周女士的儿媳妇、今年29岁的田杉说，上月中旬，婆婆从《洛阳晚报》上看到“织围巾，送温暖”的活动报道后，当天晚上便和家人商量做点儿力所能及的事情奉献爱心，最后他们一致决定购买毛线。

　　田杉和爱人在关林市场经营儿童文具、本册的批发生意已经快10年了，正因为如此，他们在挑选毛线花色时更偏向于儿童喜欢的色系。事实上，这并非周女士全家第一次参加公益活动，多年来，他们不仅热心帮扶困难群众，还匿名捐赠过米、面、油等不少物资。

　　“收到围巾，孩子们高兴极了，请替我谢谢热心的晚报读者。”启音聋儿语言康复中心负责人李鲜会打电话对记者说。

　　江东社区负责人告诉记者，社区工作人员将把剩余的40条爱心围巾分发给辖区困难群众和周边的环卫工人，让爱心温暖更多人。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 吴雅莉 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]1月1日起 市妇儿医疗中心实行药品零差率销售
  • ·[健康]四价宫颈癌疫苗陆续开打，那到底要不要打呢？
  • ·[健康]骨科专家从来不做的9种姿势，你却天天在做
    		•
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
        孩子是妈的心头肉，但世上也有这样的妈妈，前一秒还晴空万里，后一秒就电闪雷鸣，让孩子一会儿进了花果山，...
  • ·川芎：活血行气 祛风止痛
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 老城于家大院（探寻河洛百座古建筑）
  • 极寒降雪将至洛阳 教育部门可停课、调...
  • 郭海龙：这一年他“复活”了一件珍贵...
  • 洛吉快速黄河大桥西半幅再次封闭 市民...
  • 14家银行因涉广发银行违规担保案吃20....
  • 洛阳明日迎降雪 交运集团将酌情停发部...
  • 洛阳市下发紧急通知应对恶劣天气
  • 洛阳老手艺：以针为笔 续写“洛绣传奇”
  • 王书生：这一年他爬了12000米雨污水井...
  • 划重点！习近平在新年贺词中强调了这...
    		•
    百姓呼声
    回复：住房公积金买房能全部提取用于首付吗
    宜阳樊村昨天下午多地发生火情（组图）
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    献給新年

    古城洛邑

    洛河日出

    舞步出品 挣扎的旋涡
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605